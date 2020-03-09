هوندا واثقة من حلّ مشاكل الانطلاقة في الفورمولا واحد لموسم 2020

أثبتت هوندا - التي تضع نصب عينها هدف المنافسة على لقب هذا الموسم مع ريد بُل - سرعة وموثوقية وحدة طاقتها خلال أسبوعي التجارب الشتوية في برشلونة الشهر الماضي.

لكن، على ضوء الأداء الإجمالي الواعد، أوضح تويوهارو تانابي المدير التقني لقسم الفورمولا واحد لدى هوندا أن جهود المصنع الياباني ركزت على نقاط الضعف في بداية موسم 2019 المنصرم.

خلال الموسم الماضي، تسببت خرائط محرك هوندا بمعاناة السائقين مع دوران إطارات سياراتهم بشكل كبير خلال الانطلاقة، الأمر الذي بدا أكثر وضوحاً في جائزة ألمانيا الكبرى.

وتعتقد ريد بُل أن البداية المتواضعة لموسم ماكس فيرشتابن وبيير غاسلي التي تسببت بها مشكلة في خرائط المحرك، يتوجب حلها مع هوندا.

وضمن لقاء حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال تانابي: "انطلاقة السباق هامة جداً. إن كنتَ على قطب الانطلاق الأول فقد تخسره بسهولة شديدة".

وأكمل: "لذا خلال الموسم المنصرم، كنا نعمل بشكل متواصل على تحسين الأداء. كنا نحاول التحسن في تلك الناحية ونحن واثقون الآن من أدائنا خلال انطلاقة السباق كذلك".

وبينما أوضح تانابي أنه من المبكر للغاية مقارنة محرك هوندا الجديد مع غيره من المصنعين بعد، لكنه يشعر بأن العلامة اليابانية حققت بعض التقدم خلال الفترة الشتوية.

فقال: "هذا العام هو موسمنا الثاني مع ريد بُل، والثالث مع تورو روسو (ألفا توري حالياً). نحن نعمل مع تقنيات ريد بُل التي تتوافق كذلك بشكل جيد مع ألفا توري".

وأكمل: "نحن نعمل معهم بشكل وثيق فيما يتعلق بتوضيب المحرك ضمن الهيكل، وكان بوسعنا إمضاء وقت أطول من الموسم الماضي في عملية التوضيب لكل فريق. ذلك أمر جيد".

وتابع: "هناك الكثير من العوامل التي علينا التركيز عليها، لكن النواحي الأكبر هي الأداء، الموثوقية والتوضيب".

وبينما أثنى فريق ألفا توري على "الخطوة الكبيرة" التي حققتها هوندا في عملية التوضيب، إلا أن تانابي أشار إلى أنها ليست بذاك الحجم لكنها هامة.

فقال: "إنها ليست خطوة كبيرة، لكن ربما جعلها المصممون كذلك. إنها عملية تشذيب. لقد عملنا بشكل كبير للغاية مع الفريقين لتحسين التوضيب".

واختتم مشيراً إلى أن هوندا خاضت تجارب شتوية أفضل من العام الماضي: "نعم. أعتقد أنها كانت أفضل من العام الماضي".