هوندا واثقة من حلّ مشاكل الانطلاقة في الفورمولا واحد لموسم 2020
تأمل ريد بُل أن تنافس بشكل دوري في صدارة ترتيب فرق الفورمولا واحد إن تلقت دفعة الأداء الملائمة من شريكتها في المحركات هوندا، والتي أكدت بدورها ثقتها بوتيرة التطوير خلال الفترة الشتوية.
أثبتت هوندا - التي تضع نصب عينها هدف المنافسة على لقب هذا الموسم مع ريد بُل - سرعة وموثوقية وحدة طاقتها خلال أسبوعي التجارب الشتوية في برشلونة الشهر الماضي.
لكن، على ضوء الأداء الإجمالي الواعد، أوضح تويوهارو تانابي المدير التقني لقسم الفورمولا واحد لدى هوندا أن جهود المصنع الياباني ركزت على نقاط الضعف في بداية موسم 2019 المنصرم.
خلال الموسم الماضي، تسببت خرائط محرك هوندا بمعاناة السائقين مع دوران إطارات سياراتهم بشكل كبير خلال الانطلاقة، الأمر الذي بدا أكثر وضوحاً في جائزة ألمانيا الكبرى.
وتعتقد ريد بُل أن البداية المتواضعة لموسم ماكس فيرشتابن وبيير غاسلي التي تسببت بها مشكلة في خرائط المحرك، يتوجب حلها مع هوندا.
وضمن لقاء حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال تانابي: "انطلاقة السباق هامة جداً. إن كنتَ على قطب الانطلاق الأول فقد تخسره بسهولة شديدة".
وأكمل: "لذا خلال الموسم المنصرم، كنا نعمل بشكل متواصل على تحسين الأداء. كنا نحاول التحسن في تلك الناحية ونحن واثقون الآن من أدائنا خلال انطلاقة السباق كذلك".
اقرأ أيضاً:
وبينما أوضح تانابي أنه من المبكر للغاية مقارنة محرك هوندا الجديد مع غيره من المصنعين بعد، لكنه يشعر بأن العلامة اليابانية حققت بعض التقدم خلال الفترة الشتوية.
فقال: "هذا العام هو موسمنا الثاني مع ريد بُل، والثالث مع تورو روسو (ألفا توري حالياً). نحن نعمل مع تقنيات ريد بُل التي تتوافق كذلك بشكل جيد مع ألفا توري".
وأكمل: "نحن نعمل معهم بشكل وثيق فيما يتعلق بتوضيب المحرك ضمن الهيكل، وكان بوسعنا إمضاء وقت أطول من الموسم الماضي في عملية التوضيب لكل فريق. ذلك أمر جيد".
وتابع: "هناك الكثير من العوامل التي علينا التركيز عليها، لكن النواحي الأكبر هي الأداء، الموثوقية والتوضيب".
اقرأ أيضاً:
وبينما أثنى فريق ألفا توري على "الخطوة الكبيرة" التي حققتها هوندا في عملية التوضيب، إلا أن تانابي أشار إلى أنها ليست بذاك الحجم لكنها هامة.
فقال: "إنها ليست خطوة كبيرة، لكن ربما جعلها المصممون كذلك. إنها عملية تشذيب. لقد عملنا بشكل كبير للغاية مع الفريقين لتحسين التوضيب".
واختتم مشيراً إلى أن هوندا خاضت تجارب شتوية أفضل من العام الماضي: "نعم. أعتقد أنها كانت أفضل من العام الماضي".
اقرأ أيضاً:
المقال السابق
تعيين سيتي كامارا كسائق احتياطي لدى ريد بُل وألفا تاوري بعد انفصاله عن مكلارين
المقال التالي
التغييرات التي قد تُساهم في تحسين انطلاقات لوكلير في 2020
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|قائمة الفرق
|ريد بُل ريسينغ تسوق الآن , تورو روسو تسوق الآن
هوندا واثقة من حلّ مشاكل الانطلاقة في الفورمولا واحد لموسم 2020
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرة الأولى
|
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
21:00
12:00
|
|التجارب الحرة الثانية
|
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
01:00
16:00
|
|التجارب الحرة الثالثة
|
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
|
23:00
14:00
|
|التجارب التأهيلية
|
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
|
02:00
17:00
|
|السباق
|
الأحد ١٥ مارس
الأحد ١٥ مارس
|
01:10
16:10
|
الأكثر شعبية
جدول
- فورمولا 1
- موتو جي بي
مقدمة من قبل
|
١٢ مارس - ١٥ مارستذاكر
|
١٩ مارس - ٢٢ مارستذاكر
|
٢ أبريل - ٥ أبريلتذاكر
|
٣٠ أبريل - ٣ مايوتذاكر
|
٧ مايو - ١٠ مايوتذاكر
|
٢١ مايو - ٢٤ مايوتذاكر