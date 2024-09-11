هوندا وألبين ارتكبتا خرقًا إجرائيًا لسقف النفقات في الفورمولا 1

قالت "فيا" أنّها وجدت أنّ هوندا وألبين خرقتا قوانين سقف النفقات لوحدات الطاقة في الفورمولا 1، لكنّها أوضحت أنّ أيًا منهما لم يُنفق أكثر من اللازم.

أعلنت الهيئة الحاكمة صباح اليوم الأربعاء عن إكمالها العمليّة الإداريّة لتقييم احترام سقف النفقات من قبل جميع الفرق ومصنّعي المحرّكات حتّى 31 ديسمبر 2023.

وأشارت "فيا" إلى أنّ جميع الفرق العشرة امتثلت بالكامل لقيود الإنفاق على مدار العام الماضي.

لكنّ الضوء الأخضر لم يُمنح لجميع مصنّعي المحرّكات، حيث جاء بيانٌ شرح امتثال المصنّعين الأربعة لقيود الإنفاق، لكنّ ألبين وهوندا ارتكبتا "خروقات إجرائيّة".

وجاء في البيان: "تُؤكّد إدارة سقف النفقات أنّه بالرغم من وجود خروقات إجرائيّة من قبل ألبين وشركة هوندا للسباقات، فإنّ أيًا منهما لم تتجاوز سقف النفقات".

وأكمل: "تصرّف كلاهما في كلّ الأوقات بنيّة حسنة وهما تتعاونان حاليًا مع الإدارة لإتمام المسألة".

ويُعدّ هذا العام الأوّل الذي تُطبّق فيه قوانين سقف النفقات على مصنّعي وحدات الطاقة الذين تقدّموا بطلب المشاركة في 2026.

وكانت قوانين سقف نفقات وحدات الطاقة لموسم 2023 قد وُضعت عند مستوى 140.4 مليون دولار لموسم من 23 سباقًا، مع سماح القوانين باحتساب الإنفاق لـ 24 سباقًا نتيجة إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في اللحظات الأخيرة.

لكن إلى جانب مستوى الإنفاق المالي، فإنّ هناك الكثير من الالتزامات الأخرى التي على المصنّعين الإيفاء بها، ويُمكن أن تتعلّق الخروقات الإجرائيّة مثلًا بتوقيت توفير الوثائق اللازمة إلى "فيا".