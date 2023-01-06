هوندا هي الخيار المنطقي لدخول كاديلاك الفورمولا واحد مع أندريتي

أعلنت أندريتي أمسٍ الخميس عن توصّلها لصفقة مع جينيرال موتورز للتقدّم بتعبير عن الاهتمام لـ "فيا" للانضمام إلى الفورمولا واحد في أقرب وقتٍ ممكن. وفي حال نجاح ذلك، فإنّ الفريق سيعمل تحت علامة كاديلاك.

وتسبّب انخراط جينيرال موتورز في المشروع في مفاجأة، وذلك كون أحدًا لم يعتقد بأنّ الصانع الأمريكي يملك أيّ نيّة لتصنيع محرّكاته الخاصة للفورمولا واحد لموسم 2026، خاصة مع تجاوز الموعد الختاميّ للتسجيل.

لكنّ مارك رويس رئيس العملاق الأمريكي أوضح أنّه قد تمّ التوصّل إلى اتّفاقٍ بالفعل مع مصنّع محرّكات حالي في الفورمولا واحد لاستخدام وحدات طاقته في البداية.

وقال حيال ذلك: "وقّعنا على اتّفاقٍ مع مزوّد وحدات طاقة لنبدأ معه. ومن ثمّ سنوفّر الكثير من خبرتنا لتشكيل أشياء جديدة للمستقبل بالتقدّم إلى الأمام".

من جانبه قال مايكل أندريتي: "سيكون الأمر بمثابة تعاون مع مصنّعٍ آخر".

وفي حين أنّ لا رويس ولا أندريتي قدّما أيّة تفاصيل إضافيّة بشأن المصنّع، إلّا أن هوندا تُعتبر الخيار المنطقي.

إذ غادر الصانع الياباني بشكلٍ رسمي الفورمولا واحد نهاية 2021، لكنّه كشف مؤخّرًا عن تسجيله لدى "فيا" ليكون قادرًا على إنتاج وحدة طاقة وفق قوانين 2026. وقد أظهر انفتاحه على السماح لشركات أخرى بوضع علاماتها على محرّكاته، إلى جانب تأجيره ملكيّته الفكريّة لريد بُل للأعوام القليلة المقبلة.

فضلًا عن ذلك فإنّ هناك علاقة تعاون عمليّة طويلة الأمد في عالم السيارات بين كاديلاك وهوندا في ما يتعلّق بالسيارات الكهربائيّة، أي أنّ هناك روابط جيّدة بينهما بالفعل.

وعندما سُئل إن كانت هوندا ستكون شريكة الفريق في المستقبل، قال رويس: "من الواضح أنّ لدينا شراكة موسّعة مع هوندا على صعيد السيارات الكهربائيّة. كما أنّنا نتنافس معها في سلاسل مثل الإندي كار كذلك".

وأكمل: "لذا هناك احترامٌ وعلاقة طبيّعيان، ولا مشكلة في ذلك على الإطلاق. سنتحدّث بشأن المحرّك في وقتٍ لاحق".

وكانت رينو خيارًا آخر أمام أندريتي، حيث يحرص الصانع الفرنسي على الحصول على زبائن جججٍ في اللمستقبل.

كما أنّ ريد بُل كانت تنظر في كيفيّة إيجاد شريك محرّكات لوضع علامته على وحدات طاقتها الخاصة بدءًا من 2026، وارتبط اسمها مؤخّرًا بفورد.

وبحديثه عن سبب نظر جينيرال موتورز إلى الفورمولا واحد الآن، قال رويس: "أحببنا الانضمام إلى الفورمولا واحد منذ وقتٍ طويل، لكن كان من الصعب فعل ذلك للكثير من الأسباب المتعدّدة.

وأضاف: "سواء كان ذلك بقرارٍ من القيادة، أو قدر الوقت والمال، أو موقع الشركة أو الأحوال الاقتصاديّة وأيًا كانت الأسباب".

وبدأت شركة أندريتي بالفعل في التعاقد مع مهندسين لمشروعها في الفورمولا واحد، وقد توصّلت بالفعل إلى هويّة مديرٍ تقني.

وقال أندريتي: "أجرينا بعض التعاقدات بالفعل. لدينا بعض الأشخاص الذين يعملون معنا بالفعل. تعاقدنا مع المهندسين الأساسيين. كما أنّنا تعاقدنا مع مديرٍ تقني بالفعل، وسيتمّ الإعلان عن ذلك لاحقًا".