من المتوقع أن يتخذ فرناندو ألونسو قرارًا بشأن مستقبله خلال الصيف. ووفقًا للادعاءات الأخيرة، فإن احتمال عودة السائق الإسباني إلى ألبين يتضاءل بشكل متزايد، وأصبح أمامه خياران: الاعتزال أو الاستمرار مع أستون مارتن.

وكانت أستون مارتن تدرك أن حزمة التحديثات الشاملة التي جلبتها إلى الحلبة في جائزة المجر الكبرى ستلعب دورًا مهمًا في قرار ألونسو.

وإلى جانب النتائج المشجعة في حلبة هنغارورينغ، أعطى الاستخدام الأول لوحدة الطاقة الجديدة والمحسنة من هوندا، بدعم من نظام فرص التطوير والتحديث الإضافية، خلال يوم التصوير قبل زاندفورت، إشارات إيجابية أيضًا لمشروع أستون مارتن لموسم 2027.

كما أن هوندا متفائلة بشأن استمرار ألونسو مع الفريق. إذ وفي حديثه إلى ريسينغ نيوز 365، شدد مدير الهندسة في هوندا تيتسوشي أوريهارا على الأهمية الكبيرة لخبرة ألونسو وملاحظاته التقنية بالنسبة للفريق.

حيث قال: "يمتلك فرناندو خبرة هائلة، وملاحظاته دائمًا قيّمة للغاية. لذلك، عندما يقدم لنا فرناندو توجيهات تقنية، علينا احترام رأيه".

وتابع: "نعقد دائمًا اجتماعًا للتقييم بعد كل حصة. يتمتع فرناندو بدافع وشغف كبيرين لتحسين أداء السيارة. إنه يطلب منا الكثير من الأمور، ونحن نحترم آراءه دائمًا. نولي أهمية كبيرة للاستماع إلى تعليقاته وأخذها بعين الاعتبار. وهذه إحدى أكبر مزايا العمل مع فرناندو".

هذا وأكد أوريهارا أن هدف هوندا لا يقتصر على إنتاج وحدة طاقة تنافسية، بل يشمل أيضًا الفوز ببطولة العالم مع ألونسو.

فقال: "هدفنا هو الفوز ببطولة العالم معه. نعمل معًا بشكل وثيق للغاية لتحقيق هذا الهدف، ونعرف مدى عظمة فرناندو كسائق. يتمتع فرناندو بشغف كبير ويثق بهوندا. نريد أن نوفر له السيارة التي يريدها".