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هوندا "مندهشة" من التقدم الذي حققته مرسيدس خلال فترة الإغلاق

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هوندا "مندهشة" من التقدم الذي حققته مرسيدس خلال فترة الإغلاق
10-07-2020

اعترفت هوندا بأنّ فترة إغلاق المصانع بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19" قد أثّرت على برنامج التطوير لدى مصنّعي المحرّكات في الفورمولا واحد، حيث أبدت الشركة اليابانية "اندهاشها" من التقدّم الذي أحرزته غريمتها الرئيسية مرسيدس.

دفعت أزمة كورونا الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" لنقل فترة إغلاق مصانع الفرق الرسمية إلى الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران. حيث تمّ تضمين مصنّعي وحدات الطاقة كذلك للمرة الأولى.

كما أنّ اتفاقًا على تجميد التطوير بدءًا من السباق الأوّل يعني أنّه عندما انتهت فترة الإغلاق، بدأت هوندا سباقًا مع الزمن من أجل تجهيز أكبر عدد ممكن من التحديثات المخطط لها لجائزة النمسا الكبرى.

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لكنّ ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل كان متأخّرًا بفارق نصف ثانية خلف صاحب قطب الانطلاق الأوّل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في تصفيات نهاية الأسبوع الماضي، كما عانى الهولندي وزميله أليكسندر ألبون من مشاكل كهربائية خلال السباق.

مع ذلك، صرّحت ريد بُل ريسينغ بأنّ مشكلة الهولندي أساسها عطل ميكانيكي، وأنّ وحدة الطاقة لم تكن سبب انسحابه.

"خلال فترة الإغلاق، اتفقت ’فيا’ وكل مصنّعي المحركات على إغلاق المصانع" قال ماساشي ياماموتو المدير العام لمشروع الفورمولا واحد لدى هوندا.

وأضاف: "لذلك أغلقنا مصنعنا وتعيّن علينا إيقاف برنامج التطوير. ما تسبب بدوره في تغيير ضمن جدولنا للتطوير بالمقارنة مع ما خططنا له في البداية. لكنّنا أعدنا صياغة تلك الخطة وتجهّزنا لعودة الموسم في يوليو/تموز".

وتابع: "بسبب تغييرات القوانين إثر أزمة جائحة كوفيد-19، حظرت ’فيا’ تحديثات وحدة الطاقة خلال الموسم، وعليه فإنّ مواصفات وحدة الطاقة التي استخدمناها في النمسا هي التي يتعيّن علينا مواصلة اعتمادها حتى نهاية العام".

وأردف: "ذلك بعد أن خططنا في البداية لتقديم عدد من التحديثات خلال الموسم، إذ تعيّن علينا تغيير تلك الخطة وتجهيز كل شيء قبل سباق النمسا، ما شكّل التحدّي الحقيقي أمامنا".

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في المقابل، قال ياماموتو أنّ أحدث محرّكات هوندا قدّم الأداء المتوقّع في النمسا، لكنّ غريمتهم مرسيدس هي التي حققت خطوة غير متوقّعة.

"رأينا ما توقّعناه من المحرك خلال التجارب الحرّة على حلبة ريد بُل رينغ، وما رأيناه على جهاز الداينو، ولا سيّما ضمن مُحاكاة السباق كذلك" قال ياماموتو.

وأكمل: "لذا سارت كل الأمور وفق ما كان مخططًا، لكنّنا اندهشنا في المقابل من التقدّم الذي حققته مرسيدس، ولا سيّما في التصفيات، حيث تفاجأنا بعض الشيء بالفارق الذي تأخّرنا به خلفهم".

واسترسل: "تواجدنا خلفهم في التصفيات، لكننا نعتقد أنّه ومن خلال أدائنا في السباق سيكون بمقدورنا أن نكون تنافسيين في مواجهتهم، على الأقل في أيام الأحد. وذلك أمر إيجابي، لكنّنا بحاجة لضمان ألّا نواجه مشاكل مختلفة من جديد".

وقال ياماموتو أنّه وبينما سيتواصل العمل على موثوقيّة وحدة الطاقة الحالية، لكنّ التركيز على الأداء سيتوجّه الآن نحو العام المُقبل والتحديثات التي يُمكن تقديمها لموسم 2021.

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"سنعمل على الموثوقيّة إذا ما رأينا حاجتنا لذلك، لكن ولأنّه ليس بوسعنا القيام بأي شيء حيال الأداء، فإنّنا نركّز الآن ببرنامج التطوير على  وحدة طاقة 2021" قال ياماموتو.

واختتم: "رأينا بعض المشاكل بالتأكيد بعد الجولة الأولى، ولا سيّنا لناحية أدائنا في التصفيات، لكنّنا رأينا أداء جيّدًا في السباق، حيث نعتقد أن بمقدورنا مقارعة مرسيدس. لذلك نريد فقط مواصلة المنافسة باستمرار في مواجهتهم هذا الموسم، ذلك هو هدفنا".

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