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هوندا "مسرورة للغاية" من عملية تطوير محركها لموسم 2020 في الفورمولا واحد

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هوندا "مسرورة للغاية" من عملية تطوير محركها لموسم 2020 في الفورمولا واحد
07-02-2020

كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن هوندا التي تزوّد الفريق بوحدات الطاقة "مسرورة للغاية" من عملية التطوير خلال الفترة الشتوية ضمن سعيها لتحقيق كسب كبير في الأداء مقارنة بمنافسيها المباشرين.

باتت هوندا مزوّد المحركات الرسمي لفريق ريد بُل منذ بداية موسم 2019 الماضي، حيث نجح ماكس فيرشتابن بتحقيق  أول فوز مع المحركات اليابانية منذ عام 2006، خلال جائزة النمسا الكبرى.

ونجح الهولندي الشاب بإنهاء الموسم بثلاثة انتصارات ومركزٍ ثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين، ليصبح هذا الموسم الأنجح لهوندا منذ عودتها إلى الفئة الأولى عام 2015.

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال عملية تطوير محرك هوندا خلال الفترة الشتوية، كشف هورنر أن الأجواء إيجابية حيال هذه المسألة.

فقال: "إنهم يبدون مسرورين للغاية. المحرك قدم تحسناً ثابتاً طوال الموسم الماضي. أحدث نسخة منه تشكل الخطوة التالية لعملية التطوير".

وأكمل: "لقد أكملوا الكثير من المسافات على جهاز الداينو. ونحن نعمل معهم عن قرب لناحية دمج المحرك مع هيكل السيارة".

وتابع: "الحماسة تملؤهم إضافة إلى الرغبة التنافسية والبناء على تلك الانتصارات الثلاثة التي حققناها الموسم الماضي".

وأردف: "إنهم يمتلكون تركيزاً عالياً جداً جداً حيال الخطوة التالية. عملية التحول التي قاموا بها مذهلة للغاية خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار أين كانوا منذ خمسة أعوام وأين أصبحوا. ذلك أمر مثير للإعجاب بشكل هائل".

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عانت هوندا ثلاثة مواسم كارثية شابتها مشاكل في الموثوقية والأداء حين كانت تزود مكلارين بالمحركات خلال الفترة بين 2015 و2017.

لكن الطرفين افترقا في نهاية المطاف، لتعمل هوندا على تزويد تورو روسو بالمحركات في 2018 ما مهّد الطريق أمام صفقة تزويد ريد بُل بالمحركات لاحقاً.

ونجحت هوندا بالاقتراب من أداء منافسيها المتصدرين خلال موسم 2019، ما منح ريد بُل فرصة منافسة مرسيدس وفيراري بشكل دوري طوال العام.

حيث يرى فيرشتابن أن هوندا نجحت بتحقيق جميع أهدافها حتى الآن، ما يمنحه الثقة بقدرتها على مواصلة التقدم في ناحية المحرك لموسم 2020.

فقال: "كانت تملؤني الحماسة حقاً لبدء العمل معاً وفي الحقيقة لم يخب ظني على الإطلاق. لقد استمتعتُ بالعمل معهم".

وتابع: "إنهم يركزون كثيراً على عمله وأعتقد أن الخطوات التي حققوها هذا الموسم كانت جيدة جداً. بالطبع كسائق، فإنني أطمح دوماً للمزيد. لكنهم مثلي: يودون تحقيق المزيد على الدوام".

واسترسل: "أعتقد أنه وقرب نهاية الموسم، كنا تنافسيين للغاية. أعتقد أننا كنا قريبين جداً من مرسيدس مثل البرازيل على سبيل المثال".

وأردف: "مع فيراري لا أدري. أعتقد أنهم ما زالوا أمامنا بشكل طفيف. لكنني أعتقد أن هوندا حققت تقدماً جيداً للغاية خلال العطلة الشتوية".

واختتم: "سننظر إلى مستويات المنافسين كذلك لأنهم سيتحسنون أيضاً. آمل أن نكون قد حققنا الخطوة الأكبر بالمقارنة معهم".

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