هوندا لم تعد تُهدر وقتًا في أعمال "التنظيف" وإيجاد الحلول

شهد الموسم الأوّل للصانع الياباني مع ريد بُل ثلاثة انتصارات، قطبَي انطلاق أوّل وعامًا خاليًا من أيّة انسحابات يعود السبب فيها لمشاكل المحرّك.

وعلى الرُغم من أنّ هوندا ما تزال بحاجة لإثبات أنّ بوسعها خوض موسم كامل من دون أيّة عقوبات فعلية، في ظلّ استعانة ريد بُل بمحرّكات إضافية هذا العام من أجل تسهيل جلب شريكها لمزيد من التحديثات كي يلحق بفيراري ومرسيدس، لكنّ مكاسبها لناحية الموثوقيّة والأداء جعلتها ندًا أكثر خطورة وتنافسيّة في 2019.

وقد بدأ تعاون هوندا وريد بُل العام الماضي عندما زوّدت الأولى الفريق الرديف للثانية تورو روسو بالمحرّكات، لكنّ عامًا كاملًا مع الفريق الأساسي للعلامة النمساوية قد أبرز المنافع الإضافية لموثوقيّتها المحسّنة ومنح المزيد من البيانات حول المواضع التي تحتاج إلى تكريس جهود أكثر تجاهها.

"أعتقد بأنّنا تعلّمنا ماهية الأولوية للتصفيات، أو كيف نفوز بالسباق" قال تويوهارو تانابي المدير التقني لهوندا في الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "أطلب من الفريق في ساكورا في جانبنا في اليابان أن يركّزوا على بعض النقاط الأساسية من أجل التحسّن. إذ أنّنا تعلّمنا الكثير من الأمور. على الجانب الآخر، فإنّ مستوى الموثوقيّة لدينا لم يكن جيّدًا بالقدر الكافي هذا العام، لكنّه يتحسّن بشكل كبير منذ العام الماضي. وذلك يعني أنّ بمقدورنا تطوير أمور إيجابية، وليس مجرّد القيام باختبارات مضادة أو اختبارات لبدائل".

وتابع: "لقد أمضينا الكثير من الوقت على أمرٍ كان بمثابة اختبار تنظيف للوضع من قبل. الآن بات بوسعنا توجيه المزيد من الوقت من أجل تحسين أدائنا. بعدها يُمكن أن نفكّر بتفصيلٍ أكبر حيال كلّ جانب".

وتتحدّد أهداف هوندا للأداء عبر تعاون بين فريق جانب الحلبة لديها وقسم البحث والتطوير، إلى جانب استشارات مع رؤساء ريد بُل وسائقيها.

وسيحافظ الصانع الياباني على تصميم "مشابه للغاية" لمحرّك هذا العام لموسم 2020، وذلك بسبب الطبيعة المستقرة للقوانين التقنية حاليًا.

ومثّل وضع ريد بُل كفريق فائز بالسباقات هذا الموسم أفضل فرصة لهوندا من أجل تحقيق النجاح منذ عودتها إلى الفورمولا واحد، إذ عبّر تانابي عن سروره بأنّ شركته كانت قادرة على استغلال هذه الفرصة على النحو الأمثل، وذلك عبر تسجيل أوّل منصّة تتويج لهوندا في حقبة المحرّكات الحالية وإنهاء صوم عن الانتصارات يعود إلى 2006.

اقرأ أيضاً: فيرشتابن يثني على اهتمام هوندا الكبير بأدق التفاصيل

"كنّا قادرين على إظهار مستوى التحسّن لدينا، والتقدّم الجيّد الإيجابي هذا العام، ليس فقط مع ريد بُل ولكن مع تورو روسو كذلك" قال تانابي.

واختتم: "كان من الرائع للغاية لجميع العاملين بهذا المشروع وداخل هوندا أن نحقق ذلك النجاح، لذا أرغب الحفاظ على ذلك الزخم للعام المُقبل. إذ أنّنا بحاجة إلى الضغط أكثر من أجل بلوغ هدفنا (المنافسة على لقب البطولة)".