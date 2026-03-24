فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات

شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا

فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

تصميم لوني جريء ومختلف لسيارة مرسيدس قبل جائزة اليابان الكبرى 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تصميم لوني جريء ومختلف لسيارة مرسيدس قبل جائزة اليابان الكبرى 2026

تجاوز فيرستابن: لماذا أبهر بطل الفورمولا 1 خصمه كريستوفر هاسه

في.آل.ان
NLS2
تجاوز فيرستابن: لماذا أبهر بطل الفورمولا 1 خصمه كريستوفر هاسه

رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات

أعلنت الشركة اليابانية أنها أحرزت تقدمًا، لكن مشاكل الأداء والموثوقية لا تزال قائمة.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

شاركت هوندا تحديثًا بشأن مشاكل وحدة الطاقة قبل سباق جائزة  اليابان الكبرى، لكنها أكدت أن السبب الجذري لمشكلة الاهتزازات لم يتم تحديده بعد.

يحتل فريق أستون مارتن حاليًا المركز الأخير ضمن ترتيب البطولة بعد أول سباقين من الموسم. 

حيث أصبح الأداء الضعيف لسيارة AMR26 ومشاكل الاهتزازات الخطيرة في وحدة طاقة هوندا من أكبر تحديات الفريق.

تأخرت هوندا عن منافسيها من حيث أداء محرك الاحتراق الداخلي، واستعادة الطاقة، واستخدام الطاقة، كما واجهت أيضًا قصورًا في جانب البطارية. 

هذا المزيج من المشاكل أدى إلى عدم تمكن فرناندو ألونسو ولانس سترول من إنهاء السباق في أستراليا والصين.

وكان سترول قد صرّح قبل سوزوكا أن سباق اليابان سيكون صعبًا إذا لم تتمكن هوندا من إيجاد حل سريع.

حيث قال كبير مهندسي هوندا شينتارو أوريهارا: "في الصين، أحرزنا تقدمًا في تحسين عمر البطارية من خلال تقليل تأثير الاهتزازات على الأنظمة".

وتابع: "لكن لا زال يتعين علينا العثور على السبب الجذري للاهتزازات التي تؤثر أيضًا على السائقين، ونحن نواصل العمل في هذا الاتجاه".

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

كما شدد أوريهارا على أن الأداء لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب.

فقال: "في الفترة بين الصين واليابان، ركزنا على زيادة المتانة، لكننا لا نزال بعيدين عما نريده، خاصة من حيث إدارة الطاقة". 

وأكمل: "تمثل حلبة سوزوكا تحديًا كبيرًا في هذا الجانب".

وأردف: "نحن مستعدون بشكل أفضل بالبيانات التي جمعناها من أستراليا والصين، لكننا لسنا في المستوى الذي نطمح إليه في نهاية هذا الأسبوع". 

وأضاف: "مع ذلك، سنواصل العمل لتحقيق نتيجة أفضل مما حققناه".

واختتم: "سنخوض السباق على أرضنا ونريد أن نُظهر لجماهير هوندا أننا أحرزنا تقدمًا".

أبرز التعليقات

المزيد من
فرناندو ألونسو

الفورمولا 1 تتفاعل مع اختيار ابن توتو وولف لألونسو كمثل أعلى بدلًا من سائقي مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
الفورمولا 1 تتفاعل مع اختيار ابن توتو وولف لألونسو كمثل أعلى بدلًا من سائقي مرسيدس

فرناندو ألونسو يغيب عن التجارب الحرة الأولى في اليابان

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فرناندو ألونسو يغيب عن التجارب الحرة الأولى في اليابان

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

فترة التوقف "المفاجئة" في أبريل قد تكون "عائقاً" أمام ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فترة التوقف "المفاجئة" في أبريل قد تكون "عائقاً" أمام ريد بُل

دايفيد كولتارد يشكك في تأثير اهتزازات محرك أستون مارتن على السائقين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
دايفيد كولتارد يشكك في تأثير اهتزازات محرك أستون مارتن على السائقين

أحدث الأخبار

فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات

شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا

فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

ميزة

اكتشف محتوى برايم

رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل أوليغ كاربوف
رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل جولز دو غراف
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
شاهد المزيد