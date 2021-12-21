هوندا: لقبُ فيرشتابن "شهادةُ ثقة" بمحرك هوندا في الفورمولا واحد

عادت هوندا إلى قمة رياضة السيارات في 2015 كمزوّد للمحركات مع مكلارين، لكنها عانت من مشاكل كارثية على صعيدي الموثوقية والأداء، ما أدى إلى توتر بين مكلارين والمصنّع الياباني.

وذلك ما كان مصدر إحراج كبير للعلامة اليابانية، مع تعليقات مثل "محرك جي بي2" من قبل فرناندو ألونسو. كما أن غياب النتائج الجيدة أدى في النهاية الافتراق بين الفريق والمصنّع في 2017.

لكنّ ألفا تاوري - الفريق الرديف لدى ريد بُل - أعلنت وبشكل صادم أنها ستستعمل محركات هوندا في 2018، ومن ثم تلتها ريد بُل في الموسم التالي.

وبدا أن هوندا ضمن موقع أفضل بكثير مع العلامة النمساوية حيث نجحت بالفعل في مجاراة محركات مرسيدس المتصدرة.

وهذا ما سمح للهولندي فيرشتابن بتحدي لويس هاميلتون، ومن ثم التفوق عليه ونيل لقب موسم 2021. وبالرغم من خسارة لقب المصنّعين لصالح مرسيدس، لكن هوندا ترى أن أول لقب باسم فيرشتابن عبارة عن جائزةٍ لثقة هوندا بقدراتها التقنية بالرغم من البداية المتواضعة.

حيث قال تانابي: "فوز ماكس بلقب السائقين إنجاز كبير بالنسبة لنا، فقد عدنا للرياضة منذ 2015، وقد عانينا من فترة صعبة طوال سبع سنوات، مع تحسن متواصل".

وأردف: "العام الأخير كنا خلف مرسيدس بفارق جيد، لكنني مسرور جداً بتقدمنا هذا الموسم، وبالمنافسة على لقبي المصنعين والسائقين".

وتابع: "للأسف، لم نحقق لقب المصنعين، لكنني أعتقد أننا تقدمنا كثيراً هذا الموسم لناحية القدرات التقنية، وكنا مصممين على الفوز".

وأكمل: "لقد عملنا دون كلل أو ملل على تقنياتنا. مع دعم كامل من مجموعة العمل، وكامل أفراد الفريق وعائلاتهم أيضاً الذين سافروا إلى الخارج لتقديم الدعم والبقاء قريباً من بعضهم البعض بهدف تحقيق ذلك الهدف".

واسترسل: "كنت أتكلم مع الفريق في ساكورا، أعتقد أننا نشعر جميعنا بهذا الإنجاز بعد فوز ماكس باللقب".

وكان سباق أبوظبي الختامي المشاركة الأخيرة لهوندا كمزود للمحركات في الفورمولا واحد، حيث استحوذت ريد بُل على برنامج المصنّع الياباني للمحركات في ميلتون كينز.

وعندما سُئِل عن سبب تجاوز هوندا لجميع تلك العراقيل وتقديم محرك قادر على الفوز مع ريد بُل، أوضح تانابي أن الفهم المشترك بين كلتا الشركتين كان المفتاح الأساسي وراء تطوير وحدات الطاقة.

فقال: "لقد عملنا مع مكلارين منذ 2015 وعانينا معهم. من ثم في 2018، عملنا مع تورو روسو، ووجدنا أن لديهم ذهنية منفتحة ما أدى إلى التعاقد مع ريد بُل"

وأردف: "أعتقد أن فهمنا لبعضنا البعض وللسائقين كذلك، أدى إلى أفضل نتيجة ممكنة. أعتقد أنها لحظة رائعة بالنسبة لنا".

واختتم: "أعتقد أن العمل معاً كشركة وكمجموعة، كان مهماً. كنا نجتمع في الحلبة كل مرة للفوز بكل سباق، مع الدعم الكامل من قبل ساكورا وميلتون كينز".