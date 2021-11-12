هوندا "لا يُمكنها أن تُصدّق" سلسلة عقوبات محرّكات مرسيدس في الفورمولا واحد

تخوض ريد بُل المتزوّدة بوحدات طاقة هوندا معركة حامية مع الفريق المصنعي لمرسيدس على لقبَي الفورمولا واحد، لكنّ السباقات الأخيرة تأثّرت بسلسلة من العقوبات على شبكات الانطلاق بالنسبة للصانع الألماني.

وتلقى لويس هاميلتون عقوبة التراجع 5 مراكز في البرازيل لحصوله على محرّك الاحتراق الداخلي الخامس هذا الموسم، وذلك على إثر عقوبته السابقة في تركيا.

بدوره استخدم زميله فالتيري بوتاس محرّكات أكثر، بعد حصوله على نسخٍ جديدة في مونزا، وروسيا والولايات المتّحدة الكبرى.

وعندما سُئل في البرازيل إن كان متفاجئًا من سلسلة مشاكل مرسيدس، أجاب تانابي: "أجل، أنا متفاجئ من تغيير محرّك الاحتراق الداخلي أسبوعًا تلو الآخر".

وأضاف: "لا أصدّق ما يحدث وسبب ذلك. لكن من منظور مصنّع وحدة الطاقة، فمن المخيّب تلقي عقوبة تغيير وحدة طاقة بالنسبة للسائق".

وفي حين أنّ مرسيدس عانت من سلسلة من التغييرات، فإنّ هوندا احتاجت لوحدة طاقة إضافيّة واحدة لكلٍ من سائقَي ريد بُل بعد أن خسرا محرّكين بسبب الحوادث في مراحل سابقة من الموسم.

إذ أنّ وحدة طاقة فيرشتابن من جائزة بريطانيا الكبرى تضرّرت بشكلٍ حال دون تصليحها نتيجة حادثه هناك، في حين فقد سيرجيو بيريز وحدة طاقة بسبب حادثة المنعطف الأوّل في المجر.

وقال تانابي أنّه واثقٌ من أنّ هوندا ستُكمل بقيّة الموسم من دون الحاجة لتغييرات إضافيّة، وذلك بعد حصول فيرشتابن على الوحدة الرابعة في روسيا.

وقال الياباني: "خطّتنا الحاليّة تقضي بإدارة وحدات الطاقة المتاحة لبقيّة الموسم مع كلّ سائقينا. واجهنا بعض الحوادث خلال الموسم وخسرنا بعض وحدات الطاقة، لكن لدينا عددٌ كافٍ من وحدات الطاقة لكلّ سائقينا".

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنه كان بوسع هوندا إكمال الموسم بثلاث وحدات طاقة لولا الحوادث، قال تانابي: "أجل أعتقد ذلك".