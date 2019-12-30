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هوندا: قدرتنا على بلوغ أهدافنا في 2019 ساهمت في بناء ثقة متبادلة مع ريد بُل

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هوندا: قدرتنا على بلوغ أهدافنا في 2019 ساهمت في بناء ثقة متبادلة مع ريد بُل
30-12-2019

تعتقد هوندا بأنّ قدرتها على بلوغ أهدافها للمحرّك في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الموسم كانت عاملًا أساسيًا في بناء الثقة المتبادلة مع شريكتها الجديدة ريد بُل.

أشادت ريد بُل بالصانع الياباني لوفائه بالوعود التي قطعها لتحقيق المكاسب في هذا الموسم، وذلك بفضل برنامج تطوير عدائي تضمّن تقديم ثلاثة تحديثات للمحرّك.

وعلى الرُغم من أنّ هوندا أرادت في البداية استهلال الموسم بما أصبح بعد ذلك الخصائص الثانية لمحرّكها، إلّا أنّها أصابت أهدافها وفق الجدول الذي وضعته مع ريد بُل قبل شتاء 2018/2019، إذ يعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ أداء هوندا بالمقارنة مع منافساتها هو ما استهدفه قسم البحث والتطوير في ساكورا بحلول ذلك الوقت.

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وتعقيبًا على ذلك صرّح ماساشي ياماموتو المدير العام لهوندا في الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "نلتقي بشكل منتظم مع ريد بُل، كريستيان (هورنر) وهيلموت (ماركو)، أنا و(رئيس قسم البحث والتطوير في ساكورا ياسواكي) آساكي-سان".

وأضاف: "نتشارك معًا خططنا في هذه الاجتماعات ووضعنا الحالي كذلك. نلتزم تقريبًا بالجدول الموضوع كما كان مخططًا، إذ يعد ذلك أمرًا مهمًا للغاية كونه تجمعنا ثقة متبادلة ما يعزّز بدوره من هذه الشراكة. نتطلّع بالفعل للعام المُقبل".

وقد تجنّبت هوندا وضع أهداف محددة لهذا الموسم على الرُغم من أنّها أمُلت بشكل خاص أن تساهم في تحقيق ريد بُل لنتائج أفضل ممّا بلغها الفريق مع شريكه السابق للمحرّك رينو.

مع ذلك، فقد بدأ ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل الموسم مستهدفًا تحقيق الفوز في خمسة سباقات.

إذ لم يحقق أيّ من الطرفين طموحاتهما الخاصّة أو التي صرّحا بها علنًا - بالرُغم من اعتلاء ماكس فيرشتابن العتبة الأولى لمنصّة التتويج في ثلاث مناسبات - وذلك بسببب المشاكل التي واجهها الفريق مع بيير غاسلي في النصف الأوّل من الموسم وقرار ريد بُل تعويضه بناشئ الفورمولا واحد ألكسندر ألبون.

وقد ساهم ذلك في عدم تحقيق ريد بُل للانتصارات الكافية، لكنّ ياماموتو قال بأنّه لم يتوتر مطلقًا حتّى عندما تمتّعت مرسيدس بأفضلية واضحة في وقت مبكّر من الموسم.

"أعرف كريستيان وهيلموت، إذ نتواصل سويًا على نحوٍ جيّد للغاية، كما أنّني قمت بزيارة مصنع ريد بُل، لذا أثق بهم" قال ياماموتو.

وأكمل: "اعتقدت أنّنا ربما نحقق الفوز في موناكو، الأمر الذي لم نتمكّن من تحقيقه في النهاية. مع ذلك، فإنّ ذلك لم يُقلقنا أو يُصيبنا بالتوتر. كنّا مرتاحين للغاية حيال الوضع. كما رأينا بأنّ الأمور تسير على نحوٍ جيّد".

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وبحلول نهاية الموسم، لم تواجه شراكة ريد بُل وهوندا أيّة مشكلة على المحرّك تسببت في الانسحاب من أحد السباقات، ما يعني أنّ هوندا قد تفوّقت على منافساتها في جانب الموثوقيّة للمرّة الأولى. كما نجحت بإكمال أميال لكلّ محرّك أكثر من أيّ مصنّع آخر.

"حققنا نتيجة كبيرة هذا العام على صعيد تطوير وحدة الطاقة" قال ياماموتو.

واختتم: "بوسعكم من خلال نتيجة السباقات أن تروا بأنّ الموثوقيّة تمثّل أحد الجانبين، والجانب الآخر هو الطاقة. إذ نقترب للغاية من مرسيدس، لكنّنا ما نزال في الخلف. كان ذلك موسم بأكمله جيّدًا بالنسبة لنا، إذ أنّنا راضون عنه للغاية".

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