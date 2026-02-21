هوندا "غير راضية" عن أدائها في الفورمولا 1 وليس فقط عن الموثوقية
اعترفت هوندا بأن وحدة الطاقة الخاصة بها لموسم 2026 في الفورمولا 1 تعاني من ضعف في الأداء إلى جانب مشاكل في الموثوقية.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: أليستير ستالي
كان فريق أستون مارتن، الشريك الوحيد لهوندا والفريق المصنعي الفعلي، الأبطأ بين جميع الفرق في تجارب ما قبل الموسم في البحرين، كما أكمل عدد لفات أقل بكثير من أي فريق آخر، بواقع 334 لفة خلال ستة أيام.
ويرجع ذلك إلى عدد من المشاكل التقنية، حيث أعاق "خلل غير محدد" و"شذوذ في البيانات" برنامج الفريق الأسبوع الماضي.
فيما أبقت هذا الأسبوع مشكلة في وحدة الطاقة سيارة "إيه إم آر26" داخل المرآب لمدة أربع ساعات يوم الأربعاء، قبل أن ينزلق لانس سترول إلى الحصى بسبب ما بدا أنه عطل تقني. كما أنهت مشكلة مرتبطة بالبطارية برنامج الفريق يوم الخميس مبكرًا خلال الحصة المسائية، ولم يعد الفريق إلى الحلبة سوى لست لفات متقطعة يوم الجمعة.
وكان أفضل زمن حققته أستون مارتن دقيقة و35.974 ثانية مع سترول، وهو أبطأ من زمن فريق كاديلاك الجديد البالغ دقيقة و35.290 ثانية، بينما سجلت جميع الفرق الأخرى أزمنة لا تتجاوز دقيقة و34.3 ثانية في أسوأ الأحوال. كما كانت أستون مارتن أبطأ بأربع ثوانٍ من الزمن المرجعي الأسرع الذي سجله شارل لوكلير في سيارة فيراري وقدره دقيقة و31.992 ثانية.
وإذا كان السؤال هو ما إذا كان ضعف أداء سيارة "إيه إم آر26" المصممة بواسطة أدريان نيوي يعود إلى الانسيابية أم إلى المحرك، فإن اعتراف هوندا الصريح يوضح أن وحدة الطاقة بمواصفات 2026 ليست بالمستوى المطلوب، بغض النظر عن الإمكانيات غير المؤكدة للهيكل.
حيث صرّح شينتارو أوريهارا المدير العام في الحلبة وكبير المهندسين في هوندا في بيان رسمي قائلًا: "كان هدفنا الرئيسي خلال تجارب هذا الأسبوع هو زيادة عدد اللفات على وحدة الطاقة، والتحقق من موثوقية المحرك وجمع البيانات".
وأضاف: "نجحنا في جمع البيانات، لكننا لم نحقق عدد اللفات التراكمي الذي كنا نستهدفه. يوم الخميس حددنا مشكلة في وحدة الطاقة، وقد عملنا جميعًا على إيجاد حل خلال اليوم الأخير من التجارب. وخلال الليل واليوم، عملت منشأة إتش آر سي في ساكورا ومركز أستون مارتن في سيلفرستون وفرقنا في البحرين معًا على برنامج تشغيل محدود، تم الاتفاق عليه بسبب نقص القطع".
وتابع: "لقد كان أسبوعًا صعبًا، لكننا نشكر الفريق على دعمه في الحلبة وكل من عمل في اليابان والمملكة المتحدة عن بُعد. بشكل عام، نحن غير راضين عن أدائنا وعن الموثوقية حاليًا، لكننا نبحث جميعًا عن حلول معًا في ساكورا، ميلتون كينز وسيلفرستون".
أبرز التعليقات