هوندا: علاقتنا مع فيرشتابن كالتي جمعتنا مع "سينا اليافع"

أنهى فيرشتابن غياب هوندا عن الفوز ومنصّات التتويج في 2019، العام الأوّل لشراكة الصانع الياباني مع ريد بُل، إذ أشاد الهولندي الشاب بشريك المحرّك على نحو منتظم على مدار الموسم.

كما أشار فيرشتابن كذلك إلى شعار هوندا على بزّته للتسابق عندما صعد إلى منصّة التتويج لجائزة النمسا الكبرى، المشهد الذي جسّد أوّل فوز لهوندا في الفورمولا واحد منذ 13 عامًا.

كما دفعت انتصارات فيرشتابن الثلاثة في 2019 الهولندي إلى مستوى سائقين أمثال كيكي روزبرغ وغيرهارد بيرغر على قائمة حاصدي الفوز لدى هوندا.

ويتربّع على هذه القائمة بطل العالم ثلاث مرّات إيرتون سينا، الذي فاز بـ 32 جائزة كبرى وثلاثة ألقاب بين 1987 و1992 مستلّحًا بمحركات هوندا.

وفي تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ياماموتو: "نحن كهوندا نرى في فيرشتابن عاملًا مهمًا للغاية في مشروعنا".

وأضاف: "إنّه سائق يافع، لكنّ قيادته مثيرة للإعجاب على نحوٍ كبير، إذ يبدو أداؤه كرؤية نسخة مصغّرة من سينا، خلال العلاقة التي جمعته بهوندا".

وتابع: "ربما يُبدي ماكس احترامه لهوندا كونه يشعر بأنّها مألوفة له، ومن ثمّ فإنّ إشارته لشعارنا على منصّة التتويج في النمسا أظهرت أنّه سعيد للغاية كذلك. وهذا يمنحنا شعورًا ورغبة في أنّ نزوّده بمحرّك جيّد. بالطّبع سائقونا الأربعة جميعهم مهمون للغاية لنا".

من جانبه صرّح فيرشتابن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" العام الماضي بأنّ سُبل عمل هوندا تتلاءم مع أساليبه وأنّه مستمتع كذلك برؤية المشاعر الفياضة التي ظهرت على الشركة عندما حقق لهم النجاح.

وقال ياماموتو أنّ صاحب الـ 22 عامًا قد طوّر علاقة قريبة مع العلامة التجارية للصانع الياباني.

"الشغف الذي أظهرناه تجاه الفوز عزّز من علاقتنا معه. كما أنّه قام بزيارة مركز الفورمولا واحد والبحث والتطوير لدينا، إلى جانب مواقع الإنتاج" قال ياماموتو.

وأردف: "هنالك العديد من الأشخاص العاملين في هذه المواقع، إذ شاهد ماكس ذلك بشكل واضح، حيث مرّ خلال نفق من هؤلاء الأشخاص مصافحًا إياهم، طابور بطول كيلومتر تقريبًا من الأشخاص".

واختتم: "ذلك النوع من الترحاب والاحتفاء منحه انطباعًا أقوى عن هوندا، وعزّز من الالتزام معنا".