فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا: طلبنا من طاقمنا طرح أيّة إشكالات للتحسّن في 2020

المشاركات
التعليقات
هوندا: طلبنا من طاقمنا طرح أيّة إشكالات للتحسّن في 2020
23-12-2019

طلبت هوندا من طاقمها المتواجد على المسار طرح أيّة مشاكل أو مخاوف طفت ضمن "تحدّي" تزويد فريقَين ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد للمرّة الأولى كي تتمكّن من تحسين الوضع في الموسم المقبل.

جاءت رغبة ريد بُل بالانضمام إلى فريقها الرديف تورو روسو عبر التزوّد بمحرّكات هوندا هذ العام لتعني امتلاك الصانع الياباني لزبونين للمرّة الأولى ضمن حقبة المحرّكات الهجينة.

وتعود آخر مرّة زوّدت فيها هوندا فريقَين بالمحرّكات إلى بداية موسم 2008 قبل انسحاب فريق سوبر أغوري في مرحلة مبكّرة من ذلك العام وبقاء فريق هوندا وحيدًا.

لكنّ هوندا لم تتفاجأ بعمليّة تزويد فريقَين في 2019 – حيث تجهّزت عبر سلسلة من التحضيرات الأوليّة لإضافة فريق ساوبر لزبائنها إلى جانب مكلارين قبل ذلك بعام – لكنّها تحرص الآن على تحديد الجوانب التي عليها تحسينها، بالرغم من أنّ تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامجها في الفورمولا واحد كان "راضيًا" عن تواجد هوندا عند مستوى التحدّي.

وقال الياباني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان ذلك بمثابة تحدٍ بالطبع. هناك المزيد من أفراد الطاقم والمحرّكات هنا".

وأضاف: "سار كلّ شيء على نحوٍ جيّد لكلا الفريقين حتّى الآن. طلبت من المهندسين والميكانيكيين هنا تقديم ما يُمكننا فعله للعام المقبل. رجاءً راجعوا ما قمنا به هذا العام وما هي المخاوف والمشاكل من ناحية إدارة الوضع على الحلبة".

ثمّ تابع: "يُمكننا حينها الخروج بقائمة والتباحث فيها داخليًا مع قسم البحث والتطوير، ويُمكننا حينها جلب المزيد من الأفكار للعام المقبل".

وتمثّل أحد المكاسب الفوريّة من تزويد هوندا لفريقٍ ثانٍ في كسبها للمزيد من الوقت على المسار في 2019.

إذ أكملت محرّكاتها ما مجموعه 60.466 كلم على مدار جميع عطل نهاية أسابيع الجوائز الكبرى هذا العام، بالمقارنة مع 29.483، و24.093، و26.993 و20.035 كلم في المواسم الأربعة السابقة.

وقال تانابي أنّ المكاسب لم تقتصر فقط على مضاعفة المسافات التي تقطعها هوندا على الحلبة.

حيث قال: "هناك فرقٌ بين فريقين. هناك بعض الأشياء التي يُمكننا تعلّمها منهما. كلّما حصلت على المزيد من المعلومات كلّما ساعدنا ذلك على تحسين أدائنا".

أمّا المكسب الآخر فهو ارتباط فريقَي ريد بُل وتورو روسو بشكلٍ مباشر، وامتلاك ريد بُل للأولويّة على صعيد المنافسة على البطولة.

ذلك يعني أنّه على عكس صفقات تزويد فيراري ومرسيدس مع زبائنهما فإنّ مصلحة هوندا تتمثّل في بناء علاقة مقرّبة أكثر مع الفريقَين.

وقال الياباني: "ندعم الفريقين بشكلٍ متكافئ – من ناحية خصائص المحرّك وعدد المهندسين والميكانيكيين".

وأضاف: "خلطنا طاقم 2018 عندما بدأنا هذا العام ووفّرنا المزيد من الدعم للتأكّد من حصولهما على ذات المستوى".

وأكمل: "سنُحافظ على ذات الأسلوب للعام المقبل وعلى الدوام".

المقال التالي
وولف: أرقام مرسيدس القياسية لن تمنحها الأفضلية في مواجهة تحديات 2021

المقال السابق

وولف: أرقام مرسيدس القياسية لن تمنحها الأفضلية في مواجهة تحديات 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
10:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
14:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
11:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
14:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
14:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا: طلبنا من طاقمنا طرح أيّة إشكالات للتحسّن في 2020

37د
2
فورمولا إي

الكشف عن متطلبات الجيل الثالث لسيارة الفورمولا إي

3
فورمولا 1

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

هوندا: طلبنا من طاقمنا طرح أيّة إشكالات للتحسّن في 2020
F1

هوندا: طلبنا من طاقمنا طرح أيّة إشكالات للتحسّن في 2020

وولف: أرقام مرسيدس القياسية لن تمنحها الأفضلية في مواجهة تحديات 2021
F1

وولف: أرقام مرسيدس القياسية لن تمنحها الأفضلية في مواجهة تحديات 2021

بينوتو: الاجتماعات الأولى مع فيتيل ولوكلير كانت "محرجة"
F1

بينوتو: الاجتماعات الأولى مع فيتيل ولوكلير كانت "محرجة"

هورنر: ريد بُل حصلت على جميع وعود المحرّك للمرّة الأولى
F1

هورنر: ريد بُل حصلت على جميع وعود المحرّك للمرّة الأولى

معرض صور: أحداث جائزة أستراليا الكبرى 2019
F1

معرض صور: أحداث جائزة أستراليا الكبرى 2019

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.