هوندا: طلبنا من طاقمنا طرح أيّة إشكالات للتحسّن في 2020

جاءت رغبة ريد بُل بالانضمام إلى فريقها الرديف تورو روسو عبر التزوّد بمحرّكات هوندا هذ العام لتعني امتلاك الصانع الياباني لزبونين للمرّة الأولى ضمن حقبة المحرّكات الهجينة.

وتعود آخر مرّة زوّدت فيها هوندا فريقَين بالمحرّكات إلى بداية موسم 2008 قبل انسحاب فريق سوبر أغوري في مرحلة مبكّرة من ذلك العام وبقاء فريق هوندا وحيدًا.

لكنّ هوندا لم تتفاجأ بعمليّة تزويد فريقَين في 2019 – حيث تجهّزت عبر سلسلة من التحضيرات الأوليّة لإضافة فريق ساوبر لزبائنها إلى جانب مكلارين قبل ذلك بعام – لكنّها تحرص الآن على تحديد الجوانب التي عليها تحسينها، بالرغم من أنّ تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامجها في الفورمولا واحد كان "راضيًا" عن تواجد هوندا عند مستوى التحدّي.

وقال الياباني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان ذلك بمثابة تحدٍ بالطبع. هناك المزيد من أفراد الطاقم والمحرّكات هنا".

وأضاف: "سار كلّ شيء على نحوٍ جيّد لكلا الفريقين حتّى الآن. طلبت من المهندسين والميكانيكيين هنا تقديم ما يُمكننا فعله للعام المقبل. رجاءً راجعوا ما قمنا به هذا العام وما هي المخاوف والمشاكل من ناحية إدارة الوضع على الحلبة".

ثمّ تابع: "يُمكننا حينها الخروج بقائمة والتباحث فيها داخليًا مع قسم البحث والتطوير، ويُمكننا حينها جلب المزيد من الأفكار للعام المقبل".

وتمثّل أحد المكاسب الفوريّة من تزويد هوندا لفريقٍ ثانٍ في كسبها للمزيد من الوقت على المسار في 2019.

إذ أكملت محرّكاتها ما مجموعه 60.466 كلم على مدار جميع عطل نهاية أسابيع الجوائز الكبرى هذا العام، بالمقارنة مع 29.483، و24.093، و26.993 و20.035 كلم في المواسم الأربعة السابقة.

وقال تانابي أنّ المكاسب لم تقتصر فقط على مضاعفة المسافات التي تقطعها هوندا على الحلبة.

حيث قال: "هناك فرقٌ بين فريقين. هناك بعض الأشياء التي يُمكننا تعلّمها منهما. كلّما حصلت على المزيد من المعلومات كلّما ساعدنا ذلك على تحسين أدائنا".

أمّا المكسب الآخر فهو ارتباط فريقَي ريد بُل وتورو روسو بشكلٍ مباشر، وامتلاك ريد بُل للأولويّة على صعيد المنافسة على البطولة.

ذلك يعني أنّه على عكس صفقات تزويد فيراري ومرسيدس مع زبائنهما فإنّ مصلحة هوندا تتمثّل في بناء علاقة مقرّبة أكثر مع الفريقَين.

وقال الياباني: "ندعم الفريقين بشكلٍ متكافئ – من ناحية خصائص المحرّك وعدد المهندسين والميكانيكيين".

وأضاف: "خلطنا طاقم 2018 عندما بدأنا هذا العام ووفّرنا المزيد من الدعم للتأكّد من حصولهما على ذات المستوى".

وأكمل: "سنُحافظ على ذات الأسلوب للعام المقبل وعلى الدوام".