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هوندا: من الضروري خفض التكاليف للمواصلة في الفورمولا واحد

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هوندا: من الضروري خفض التكاليف للمواصلة في الفورمولا واحد
25-11-2019

ترى هوندا أن عليها خفض الإنفاق من أجل البقاء في الفورمولا واحد كون التكاليف هي المشكلة الكبرى في ظلّ تقييم القائمين على الصانع الياباني مواصلة برنامج المحرّكات لما بعد الموسم المقبل.

حظيت هوندا بأفضل مواسمها منذ عودتها إلى الفورمولا واحد في 2015 هذا العام، حيث فازت بثلاثة سباقات مع ريد بُل وأحرزت قطب الانطلاق الأوّل مرّتين.

وتلتزم هوندا بمواصلة المشاركة في 2020 مع ريد بُل، لكن عليها اتّخاذ قرارها بحلول نهاية هذا العام بشأن الالتزام لموسم 2021 والانخراط في الدورة المقبلة من قوانين المحرّكات التي ستعتمد ذات التقنيات لكن مع تقييد عمليّات البحث والتطوير.

"بدأنا بحساب ما ستكلّفه القوانين المستقبليّة" قال ماساشي ياماموتو المدير الإداري لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لاحظنا أنّ الوضع صعبٌ على جميع مصنّعي السيارات في الوقت الحاضر، كون البيئة تتغيّر نحو الطاقة الكهربائيّة".

ثمّ تابع: "لذا نقوم بحساب تكاليف التطوير ونخوض محادثات داخليّة".

وعندما سُئل إن كان خفض النفقات العامل الأساسيّ في اتّخاذ قرار المواصلة، قال ياماموتو: "صحيحٌ أنّ التكاليف هي المشكلة الكبرى".

وأردف: "الفوز هو الأولويّة القصوى، وحالما نُقرّر المشاركة فإنّنا سنحاول تحقيق الفوز ببساطة".

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وكان ماكس فيرشتابن قد منح هوندا انتصاراتها الثلاثة هذا العام وبات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أكبر عدد نقاطٍ بين جميع سائقي ريد بُل في حقبة المحرّكات الهجينة الحاليّة وتحقيق المركز الثالث في بطولة السائقين ما سيمنحه أفضل نتيجة له في الفورمولا واحد.

وقال ياماموتو: "من الإيجابيّ تحقيق نتائج جيّدة. لكنّ الأهمّ هو التوازن مع التكاليف. علينا استثمار الكثير من الميزانيّات لتسريع عمليّة تطويرنا واللحاق بركب الصدارة".

وأردف: "نخطّط الآن لكيفيّة الحفاظ على الظروف الحاليّة والتقليل من النفقات في ذات الوقت".

وقال ياماموتو أنّه في حين أنّ "هوندا لم تلحق بعد بالصدارة" بشكلٍ كامل، إلّا أنّه من الأساسي أن تُحاول هوندا تقليص التكاليف في "أيّ جانب" من أجل المواصلة في الفورمولا واحد.

وكانت هوندا قد أشارت سابقًا إلى أنّها ستنتظر إلى حين نشر قوانين 2021 قبل تعقد محادثات أخيرة بشأن مستقبلها، حيث عبّر ياماموتو عن رضائه العام على القوانين الجديد التي لن تؤثّر على مصنّعي المحرّكات أكثر من مجرّد الحدّ من اختبارات الداينو.

لكن لذلك تأثيرٌ على هوندا كونه حتّى لو قلّصت الشركة ميزانيّتها فإنّ القوانين ستضع حدًا لما يُمكن إنفاقه على التطوير.

واعترف الياباني بأنّ هناك بعض السبل الأخرى المحتملة لاستكشافها في القوانين الجديدة للحدّ من التكاليف، مثل مكوّنات المحرّكات الموحّدة.

وقال: "كانت تلك فكرة، لكن ربّما لا نزال متأخّرين بشكلٍ عام، لذا قد يكون من الصعب استخدام المكوّنات الموحّدة".

وأضاف: "لكن لو أخذنا مثال المكوّنات الموحّدة، ففي حال أظهرت "فيا" مثلًا في 2025 أنّ بوسعها توزيع هذا المكوّن مثلًا كمكوّن موحّد، فربّما يؤثّر ذلك على قرارنا بالمواصلة من عدمها".

وأكمل: "كونه حينها يُمكننا التطلّع أكثر إلى الأمام على صعيد الميزانيّة".

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