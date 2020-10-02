هوندا ستُقدّم محرّكًا جديدًا في موسم 2021 رغم انسحابها من الفورمولا واحد

أعلنت هوندا صباح الجمعة عن قراراها بعدم مواصلة مشاركتها في الفورمولا واحد بعد نهاية العام المقبل، لتترك شريكتيها ريد بُل وألفا تاوري من دون مزوّد محرّكات.

وفي ظلّ سعي الشركة اليابانيّة لتُصبح محايدة بالكامل على صعيد الكربون بدءًا من 2050، يعتقد مدراء هوندا أنّ الموارد المخصّصة للفورمولا واحد يجب إحسان استغلالها ونقلها إلى العمل على مستقبلٍ صديقٍ للبيئة.

لكن في حين أنّ الصانع الياباني سيضع حدًا لجهوده في الفورمولا واحد، إلّا أنّ تاكاهيرو هاشيغو المدير التنفيذيّ لهوندا قال أنّ الشركة لن تخفض جهودها وتوقف أعمال التطوير. عوضًا عن ذلك ستُحافظ على تركيزها الكامل لمحاولة مساعدة ريد بُل على تحقيق البطولة.

وقال الياباني حيال هدف هوندا قصير الأمد: "لا تزال أمامنا سبعة سباقات هذا الموسم. وسيكون لدينا موسمٌ جديدٌ في العام المقبل، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل محاولة الفوز".

وأضاف: "بالنسبة للعام المقبل فإنّنا سنُطلق وحدة طاقتنا الجديدة كي نقدّم أداءً جيّدًا مع ريد بُل. وسنستهدف البطولة في العام المقبل".

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وكانت هوندا قد دخلت موسم 2020 وريد بُل تهدف للتواجد في موقعٍ يُخوّلها منافسة مرسيدس على لقب البطولة.

لكنّ الصانع الألمانيّ حقّق تقدّمًا كبيرًا، إلى جانب مواجهة ريد بُل لبعض المشاكل الانسيابيّة مطلع الموسم وبعض مشاكل الموثوقيّة من جانب هوندا، ما تسبّب في تراجع ماكس فيرشتابن بعيدًا عن معركة البطولة.

لكن بالرغم من أنّ هوندا قد لا تبلغ مطلقًا ما استهدفته من عودته إلى الفورمولا واحد منذ 2015، قال هاشيغو أنّه يعتقد بأنّ الصانع الياباني لا يزال بوسعه الشعور بالرضى من خلال سجلّ انتصاراته.

ولا تزال هوندا مصنّع المحرّكات الوحيد في الفورمولا واحد الذي فاز مع فريقَين مختلفين في حقبة المحرّكات الهجينة الحاليّة. فإلى جانب انتصارته الأربعة مع ريد بُل، حصد الصانع الياباني انتصارًا خامسًا مع بيير غاسلي سائق ألفا تاوري خلال جائزة إيطاليا الكبرى هذا العام.

"عانينا كثيرًا خلال الأعوام الثلاثة الأولى، لكنّنا تجاوزنا ذلك" قال الياباني بشأن المصاعب الأولى في البداية مع مكلارين.

وأضاف: "كنّا قادرين على تحقيق خمسة انتصارات حتّى الآن. لذا أعتقد بأنّنا تركنا سجلًا جيّدًا على المسار على صعيد الانتصارات إلى حدٍ ما".

واختتم بالقول: "بالنسبة للعام المقبل فسنُواصل بذل أفضل ما في وسعنا، لذا نأمل أن يبقى المشجّعون إلى جانبنا ويُواصلوا دعمنا".