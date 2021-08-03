هوندا ستتحقق إن كان محرك فيرشتابن المتشقق قابلاً للإصلاح

واجه فيرشتابن دراما متأخرة قبيل انطلاق سباق المجر عندما تم استبدال وحدة الطاقة التي كان من المقرر أن يشارك بها مساء يوم السبت بعد أن اكتشفت هوندا بعض المشاكل فيها.

وكان المحرك الذي تعرض لحادثة بقوة 51 جي خلال سباق سيلفرستون، قد عمل دون مشاكل في تجارب الجمعة، وبدا أنه قادر على المواصلة بوتيرة جيدة يوم السبت.

لكن وبينما لم تُظهر البيانات أية مشاكل، لكن الفحص المباشر بعد التصفيات كشف عن شقّ في المحرك، وكان من الواضح أن المشاركة به في السباق تمثل مجازفة كبيرة.

وبينما يبدو أن المسألة منتهية لوحدة الطاقة هذه، لكن هوندا تودّ فرصة ثانية لإكمال فحوصات معمّقة لترى إن كانت هناك أية فرصة للإصلاح.

حيث قال تويوهارو تانابي المدير التقني لقسم الفورمولا واحد لدى هوندا: "سنقوم بإرساله إلى ساكورا في اليابان للتحقق من مسألة التشقق. لتقييم إن كانت هناك فرصة للإصلاح".

وتابع: "بما أنه من غير الممكن استبدال القطع، فسنقوم بتقييم إمكانية الإصلاح من الخارج. نتيجة ذلك ستحدد إمكانية استعمال المحرك مستقبلاً. لا أعلم، لكنني أشعر أنه وضع صعب جداً".

بالمقابل، أوضح تانابي أن هوندا اكتشفت التشقق بعد التصفيات، إذ لم تُلحظ قبل ذلك.

فقال: "بعد التصفيات، قمنا بإزالة نظام التبريد والغطاء ومن ثم وجدنا التشقق عندما كنا نتحقق من وحدة الطاقة".

وأكمل: "كنا قد تحققنا من نفس الأمور قبل التصفيات ولم يكن هناك أية مشاكل. لكننا تحققنا بعض التصفيات ووجدنا التشقق والزيت يخرج منه. لم يظهر ذلك خلال البيانات ولم يؤثر على الأداء".

وبينما سيتم نقل وحدة طاقة سيارة فيرشتابن إلى اليابان، أوضح تانابي أن وحدة الطاقة الثانية لسيارة سيرجيو بيريز ستحتاج كذلك إلى الفحص لمعرفة إمكانية استعمالها مجدداً بعد حادثة اللفة الأولى في المجر.

فقال مختتماً: "هناك بعض الشذوذات في البيانات، لذا أشعر أنه سيكون من الصعب المواصلة بها مستقبلاً".