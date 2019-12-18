هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية

حصد الصانع الياباني أوّل منصّة تتويج له ضمن حقبة المحرّكات الهجينة في الفورمولا واحد خلال أولى سباقاته كمزوّد لمحرّكات الفريق الأساسي لريد بُل في الجولة الافتتاحية لهذا الموسم، قبل أن تتقدّم هوندا لتنهي صيامًا عن الانتصارات دام 13 عامًا وتفوز في ثلاث مناسبات.

وقدمّت هوندا ثلاثة تحديثات للمحرّك على مدار العام، أكثر بواحد من منافساتها، إذ كان محرّك الخصائص الثانية الذي تمّ تقديمه في أذربيجان مُخططًا بالأساس بدء الموسم به.

مع ذلك، قامت هوندا بمراجعة جدولها بناء على ما هو واقعي قبل فترة طويلة من بداية الموسم، عوضًا عن الحاجة للقيام بتغييرات في اللحظات الأخيرة.

"على صعيد تطوير وحدة الطاقة، فلدينا قائمة من المهام والأولويات" قال المدير التقني لدى هوندا في الفورمولا واحد تويوهارو تانابي لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كم من الوقت يتطلّب ذلك؟ وما يُمكن أن نكتسبه من ناحية الأداء وكذلك الموثوقيّة؟ في بعض الأحيان يتطلّب الأمر وقتًا أطول، لكن خطوة التقدّم تكون كبيرة. لذا نقوم فقط بتقديم التحديثات وفقًا للجدول الموضوع".

وتابع: "واجهنا تأجيلًا بعض الشيء في تقديم الخصائص الثانية، إذ رغبنا أن نبدأ الموسم بها. لكنّ ما حدث كان مجرّد نتيجة لجدول تطوير وحدة الطاقة الذي وضعناه في النهاية".

وقد سمح الالتزام بالجدول المعدّل لهوندا بأن تُمضي العطلة الشتوية في التحضير لمحرّكها لموسم 2019 من أجل جولة أستراليا الافتتاحية مع معرفتها بأنّ سلسلة التحديثات ستأتي في النصف الأوّل من الموسم.

وقد بدأت تحديثات هوندا مع الخصائص الثانية في أذربيجان والتي ركّزت على الموثوقية، ومن ثمّ تحديث لتعزيز الأداء مع الخصائص الثالثة وشاحن توربيني جديد في فرنسا، قبل أن تحقق أكبر خطوة هذا الموسم مع الخصائص الرابعة التي قدّمتها بعد العطلة الصيفية.

"بدأنا الموسم مع الخصائص الأولى، وكانت خطوة التقدّم صغيرة مع الخصائص الثانية" قال تانابي.

وأكمل: "بعد ذلك حققنا خطوة أكبر مع الخصائص الثالثة، أكبر من أوّل محرّكين، ومن ثمّ كانت الخصائص الرابعة ذات مستوى تقدّم أعلى من الثانية والثالثة".

وأردف: "نحن سعداء بأن كنّا قادرين على تقديم تحديثاتنا كما وعدنا الفريق والسائقين، كما أنّني وكمدير تقني سعيد جدًا بالتقدّم الذي أحرزته وحدة طاقتنا على الحلبة".

وقد واصلت هوندا تطوير تصميم محرّكها عامًا تلو الآخر منذ التغيير الكبير الذي أدخلته على وحدة الطاقة لديها من 2016 إلى 2017، إذ ينوي الصانع الياباني الحفاظ على تصميم مشابه للغاية للمحرّك الحالي لموسم 2020.

من جهته، قال ماساشي ياماموتو المدير العام لمشروع الفورمولا واحد لدى هوندا أنّ ريد بُل قد ساهمت بشكل كبير في تسهيل بلوغ شركته لأهدافها هذا العام.

فقال: "من الخصائص الأولى إلى الرابعة، سارت جميع الأمور على نحوٍ سلس وفق الجدول الموضوع وكما كان مخططًا. إذ يُمكننا القول بأنّ ريد بُل - الفريق الجيّد - وماكس فيرشتابن - السائق الجيّد للغاية الذي يمنحنا بيانات عالية الجودة - قد دفعا عملية التطوير لدينا وجعلوها أكثر سلاسة".