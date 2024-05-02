هوندا حريصة على مواصلة دعم تسونودا في الفورمولا 1 لما بعد 2026
قال الصانع الياباني هوندا أنّه يحرص على مواصلة دعم يوكي تسونودا في الفورمولا 1 حتّى بعد نقلها لشراكة محرّكاتها من ريد بُل إلى أستون مارتن.
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
على إثر تراجعها عن قرارها بشأن مستقبلها في الفورمولا 1، تعاقدت هوندا مع أستون مارتن لتُصبح شريكة محرّكاتها مع انطلاق حقبة المحرّكات الجديدة في 2026.
ذلك يعني أنّه بناءً على الوضع الحالي، فإنّ هوندا لن تُواصل تزويد السيارات التي يقودها ناشئها تسونودا منذ الذي تدرّج في مشروع حلم هوندا ليحصل على مقعدٍ في فريق ألفا تاوري الذي أصبح آربي الآن.
وبحديثه بشكلٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال كوجي واتانابي المدير التنفيذي لشركة هوندا للسباقات أنّ الصانع الياباني سيُواصل متابعة تسونودا ويأمل أن تتمّ ترقيته إلى ريد بُل، حتّى عندما لا تكون هوندا معها.
وقال: "أعتقد بأنّها قصّة رائعة للغاية أن يلعب تسونودا دورًا فاعلًا في آربي ومن ثمّ تتمّ ترقيته إلى ريد بُل".
وأضاف: "حتّى بعد مغادرتنا، فإنّنا نودّ مواصلة متابعته ورؤيته يتقدّم إلى أحد فرق القمّة".
ثمّ تابع: "تمّت ترقية تسونودا من مدرسة هوندا ريسينغ، لهذا السبب فإنّ حلمنا من منظور شركة هوندا للسباقات أن نرى تلاميذنا في القمّة. لذا من المهمّ للغاية أن يُصبح يوكي سائق صدارة في الفورمولا 1".
وعندما سُئل إن كان سيكون من الغريب البقاء كراعٍ شخصيٍ لتسونودا حتّى إن كان يقود مع مصنّع مُحرّكات آخر، أجاب واتانابي: "ذلك ليس بالأمر الصعب بالضرورة. علينا أن نتّخذ قرارنا بشأن ذلك وسنرى كيف سيكون الوضع حينها. لكن يُمكننا أن ندعم يوكي ليُصبح سائق قمّة، أجل".
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