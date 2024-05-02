جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

هوندا حريصة على مواصلة دعم تسونودا في الفورمولا 1 لما بعد 2026

قال الصانع الياباني هوندا أنّه يحرص على مواصلة دعم يوكي تسونودا في الفورمولا 1 حتّى بعد نقلها لشراكة محرّكاتها من ريد بُل إلى أستون مارتن.

تم التحديث:
يوكي تسونودا، آر بي

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

على إثر تراجعها عن قرارها بشأن مستقبلها في الفورمولا 1، تعاقدت هوندا مع أستون مارتن لتُصبح شريكة محرّكاتها مع انطلاق حقبة المحرّكات الجديدة في 2026.

ذلك يعني أنّه بناءً على الوضع الحالي، فإنّ هوندا لن تُواصل تزويد السيارات التي يقودها ناشئها تسونودا منذ الذي تدرّج في مشروع حلم هوندا ليحصل على مقعدٍ في فريق ألفا تاوري الذي أصبح آربي الآن.

وبحديثه بشكلٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال كوجي واتانابي المدير التنفيذي لشركة هوندا للسباقات أنّ الصانع الياباني سيُواصل متابعة تسونودا ويأمل أن تتمّ ترقيته إلى ريد بُل، حتّى عندما لا تكون هوندا معها.

وقال: "أعتقد بأنّها قصّة رائعة للغاية أن يلعب تسونودا دورًا فاعلًا في آربي ومن ثمّ تتمّ ترقيته إلى ريد بُل".

وأضاف: "حتّى بعد مغادرتنا، فإنّنا نودّ مواصلة متابعته ورؤيته يتقدّم إلى أحد فرق القمّة".

ثمّ تابع: "تمّت ترقية تسونودا من مدرسة هوندا ريسينغ، لهذا السبب فإنّ حلمنا من منظور شركة هوندا للسباقات أن نرى تلاميذنا في القمّة. لذا من المهمّ للغاية أن يُصبح يوكي سائق صدارة في الفورمولا 1".

وعندما سُئل إن كان سيكون من الغريب البقاء كراعٍ شخصيٍ لتسونودا حتّى إن كان يقود مع مصنّع مُحرّكات آخر، أجاب واتانابي: "ذلك ليس بالأمر الصعب بالضرورة. علينا أن نتّخذ قرارنا بشأن ذلك وسنرى كيف سيكون الوضع حينها. لكن يُمكننا أن ندعم يوكي ليُصبح سائق قمّة، أجل".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق ستيلا: مكلارين بمقدورها اللحاق بريد بُل خلال عام بالسير على وجهتها التطويرية الحالية

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي

هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي
عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"

عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"

F1 فورمولا 1
عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"
سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين

سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين
ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

MGP موتو جي بي
تجارب خيريز الرسميّة
ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط