هوندا "جاهزة لبعض الصراعات" مع تصاميم نيوي في أستون مارتن

قالت هوندا أنها مستعدة "لبعض الخلافات" مع أسطورة التصميم أدريان نيوي حول كيفية التعامل بأفضل طريقة مع قوانين الفورمولا 1 لموسم 2026، عندما سيتعاونان سويًا في أستون مارتن.

تم الإعلان عن انضمام نيوي إلى أستون مارتن في سبتمبر الماضي بعد شهور من التكهنات حول وجهته المقبلة في الفورمولا 1.

وكان البريطاني قد أعلن عن مغادرته فريق ريد بُل في وقت سابق من هذا الموسم بعد ما يقرب من عقدين أمضاهما مع العلامة النمساوية، ليكون واحدًا من كثيرين بارزين في الفريق قرروا الرحيل عن الفريق البطل.

وتعاونت هوندا مع ريد بُل منذ موسم 2019، لكنها غادرت الفورمولا 1 بشكل رسمي في نهاية موسم 2021 وأصبحت شريكًا تقنيًا للفريق المتمركز في ميلتون كينز.

وكانت أكبر العقبات التي واجهت هذه الشراكة، على غرار الفرق الأخرى مثل فيراري، مرسيدس وألبين، هي الاختلافات بين متطلبات مصممي الهيكل وفريق تصميم وحدة الطاقة، مما يؤدي غالبًا إلى تعارضات تستدعي التوصل إلى حلول وسط بدلًا من تحقيق عملية بناء متناغمة.

ولكن رغم ذلك، تمكن فريق ريد بُل وهوندا من الفوز بألقاب السائقين منذ موسم 2021 ولقب الصانعين في الموسمين الماضيين.

هذا وسيواجه فريق أستون مارتن التحدي نفسه عند تعاونه مع هوندا للحقبة الجديدة من القوانين التقنية في الفورمولا 1 لموسم 2026.

لكن وفي مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أعرب كوجي واتانابي رئيس شركة هوندا رايسينغ عن أمله في أن يؤدي انضمام نيوي إلى تكرار إنجازات العلامة اليابانية التي حققتها مع ريد بُل في هذا العقد.

حيث قال: "نحن سعداء برؤية فريق أستون مارتن يتخذ خطوات ثابتة لتعزيز قدراته التنافسية كفريق".

وأضاف: "نحن متفائلون للغاية بأنهم قد عززوا هيكلهم الإداري، بما في ذلك انضمام نيوي. لقد عملت مع نيوي من قبل، ولديه شغف لا يصدق لبناء سيارات سريعة".

وتابع: "بينما نبني وحدة الطاقة ويبنون هيكل السيارة، هناك أوقات لا تتطابق فيها رؤانا دائمًا. وفي مثل هذه الحالات، تنشأ صراعات وخلافات بين ما يريده فريق الهيكل وما يريده فريق وحدة الطاقة، لكننا معًا نجحنا في بناء أفضل سيارة في العالم".

واختتم: "مع انضمام نيوي الآن إلى أستون مارتن، أتوقع أن تنشأ تحديات مشابهة، لكني آمل أن يؤدي ذلك إلى جعل فريق أستون مارتن هوندا الأفضل في العالم. نحن مستعدون لبعض الصراعات. وبالطبع لا يقتصر الأمر فقط على نيوي".