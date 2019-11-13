هوندا تريد معركة محركات "نظيفة وعادلة" في الفورمولا واحد

تعرضت فيراري لموجة انتقادات قاسية من منافسيها لقاء نظامٍ يُعتقد أنه السبب وراء أداء محركها الهائل خلال النصف الثاني للموسم، كما تمّ طلب إيضاحات حيال إمكانية خرق ذاك النظام لقوانين البطولة.

وكانت ريد بُل - التي تتزود بمحركات هوندا - قد طالبت الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى بتوضيح حيال السيناريوهات الممكنة لنظام معدل تدفق الوقود، في إشارة إلى اعتقادها بأن فيراري ربما كانت تستغل هذه الثغرة لرفع قوة محركها.

وسرعان ما أصدرت "فيا" توجيهاً تقنياً أكدت فيه أن استغلال أية ثغرة في ذاك النظام سيكون خرقاً للقوانين، بينما واصلت فيراري تأكيداتها بأن محركها يمتثل للقوانين.

"هناك بعض الطرق لتحسين أداء المحرك والهيكل عن طريق الاستفادة من المناطق الرمادية في القوانين التقنية أو قوانين تدفق الوقود وحرق الزيت وغير ذلك" قال تانابي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "نحن نودّ وبشكل كبير سباقاً عادلاً تحت مظلة قوانين ’فيا’ التي يحترمها الجميع. ذلك ما نريده. أن نحظى بمنافسة عادلة ونظيفة للمحركات تحت إشراف وتنظيم ’فيا’".

وتابع: "ربما تفكر بعض الفرق أو بعض الأشخاص بأمور معينة لرفع الأداء، ونحن نسأل في البداية إن كان ذلك مسموحاً، وفي حال لم يكن، فلا نقوم به".

واستكمل: "طرفٌ ما كان يقوم بذلك، ومن ثم نفوا ذلك بوضوح، ربما توقفوا عن ذلك. من ثم سنحظى بمنافسة نظيفة".

بالمقابل، اعترف تانابي أن اللغة الفضفاضة التي صيغت بها قوانين البطولة تعني أنه "من المستحيل تقريباً" إيضاح كل شيء، لكنه يعتقد أنه على الفرق سؤال "فيا" ببساطة حيال المناطق الرمادية.

فقال: "نعم، في حال أعتقد طرفٌ أن أمراً ما غير واضح، فربما من الجيد سؤال ’فيا’ حوله: نعم أم لا؟".

وأكمل: "احصل على تصريح ومن ثم تابع أو لا في تلك المسألة. هناك الكثير من التأويلات للقوانين والتفاصيل. ذلك يعني أنه من المستحيل تقريباً توضيح كل شيء".

وتعليقاً على الفوارق بين ريد بُل وتورو روسو - التي كانت فرق هوندا الوحيد العام الماضي - فيما يتعلق بالسعي وراء إيضاحات "فيا"، قال تانابي: "ريد بُل تسعى بشكل كبير وراء قانونية العمل".

وأكمل: "لديهم الكثير من الخبراء هنا، مثل بول موناغان. إنه يراقب قانونية كل شيء ويحاول إبقاء كل شيء قانونياً".

واختتم: "ذلك أمر مختلف بشكل طفيف عن تورو روسو. في ريد بُل هناك صرامة بشكل أكبر".