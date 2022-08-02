هوندا تُواصل الدعم التقني لريد بُل حتّى 2025
سيُواصل الصانع الياباني هوندا توفير الدعم التقنيّ لمحرّكات ريد بُل في الفورمولا واحد حتّى نهاية 2025، وذلك بعد التوصّل إلى صفقة جديدة بين الطرفين.
على إثر قرار هوندا مغادرة الفورمولا واحد نهاية الموسم الماضي، وافق الصانع الياباني على مواصلة المساعدة في تصنيع وتشغيل وحدات الطاقة بالرغم من بيع الملكيّة الفكريّة لريد بُل.
وكانت تلك الصفقة تتمحور حول هذا الموسم بالأساس، على أن تستلم ريد بُل العمليّات في قسم محرّكاتها الجديد.
لكن مع تركيز ريد بُل على مشروع محرّك 2026، والذي من المرجّح أن يتمّ مع بورشه، أطلق تغييرٌ في الخطط محادثات مع هوندا لتمديد ذلك التعاون حتّى نهاية 2025، وتمّ الآن الاتّفاق على ذلك بشكلٍ رسمي.
ذلك يعني أنّ شركة هوندا للسباقات، التي تدير الأنشطة الرياضيّة للصانع الياباني، ستعمل مع ريد بُل حتّى نهاية حقبة المحرّكات الحاليّة.
وتُعدّ هذه خطوة مهمّة بالنسبة لريد بُل، ذلك لأنّها تعني أنّ "ريد بُل لوحدات الطاقة" ستُصنّف على أنّها مُصنّع جديد بدءًا من 2026، لذا بوسعها الحصول على بعض الامتيازات.
ولا تزال هوندا قادرة على تسخير الموارد لمشروع وحدات طاقة الفورمولا واحد بالنظر إلى تجميد تطويرها، وهو ما يعني أنّها لا تحتاج لإجراء أيّة أعمال تطوير مكلفة.
وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حول تجديد الشراكة مع هوندا: "شراكة ريد بُل وهوندا ناجحة للغاية، ونحن سعداء بتواصلها حتّى نهاية حقبة قوانين وحدات الطاقة الحاليّة في 2025".
من جانبه قال كوجي واتانابي رئيس شركة هوندا للسباقات: "وافقنا على مواصلة دعم ريد بُل لوحدات الطاقة في الفورمولا واحد من خلال شركة هوندا للسباقات، وذلك على إثر طلب ريد بُل تمديد اتّفاقنا الحالي، والذي يُمكن للشركة الإيفاء به من خلال مواردها المتاحة بالفعل".
وأكمل: "نهدف لاستغلال مشاركتنا في قمّة رياضة المحرّكات لتطوير التكنولوجيا وقوى العمل".
ونتيجة لهذه الصفقة فمن المرجّح أن تكون علامة هوندا حاضرة أكثر على سايرتَي ريد بُل وألفا تاوري بدءًا من 2023.
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