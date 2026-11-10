فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هوندا تواجه صعوبة في تفسير انسحاب سترول الثالث عشر هذا الموسم

تعرض سائق أستون مارتن لمشكلة جديدة في البطارية.

بنجامين فنيل خلدون يونس

منشور: 10-11-2026

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لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أكدت هوندا أنها بحاجة إلى تحديد السبب الجذري لمشاكل البطارية المتكررة التي يعاني منها لانس سترول، وذلك بعد انسحاب جديد لسائق أستون مارتن في بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى.

انتهى سباق سترول في ساو باولو بعد 30 لفة، بينما كان يحتل المركز الثامن عشر، متأخرًا بفارق 28 ثانية عن زميله في الفريق فرناندو ألونسو، صاحب المركز الثاني عشر. وشكّل ذلك الانسحاب الثالث عشر للسائق الكندي خلال موسم 2026، مع استثناء سباق ملبورن، الذي لم يكمل فيه عددًا كافيًا من اللفات ليُحتسب ضمن المصنفين، لكنه لم ينسحب بالمعنى الفعلي للكلمة.

وكان الكندي مقتضبًا أكثر من المعتاد خلال ظهوره القصير للغاية أمام وسائل الإعلام بعد السباق في إنترلاغوس. وقال عند سؤاله عن سبب انسحابه: "مشكلة في البطارية". وعندما سُئل بعد ذلك عن شعوره بالسيارة "إيه إم آر 26" حتى تلك اللحظة، أجاب باقتضاب: "كانت مقبولة". وكان ذلك كل ما قاله.

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ولحسن الحظ، كان شينتارو أوريهارا، المدير العام للعمليات على الحلبة وكبير المهندسين لدى هوندا، أكثر إسهابًا خلال لقائه الإعلامي، إذ قدم مزيدًا من التفاصيل حول الموقف.

وقال أوريهارا: "واجهنا بالأمس مشكلة في بطارية سيارة لانس، واليوم واجهنا مشكلة أخرى في بطاريته. وفي الوقت الحالي، نعرف ما حدث، لكننا لا نعرف السبب الجذري للمشكلة. لذلك، سنراجع البيانات ونفحص البطارية أيضًا، وقد يستغرق تحديد السبب الجذري بضعة أسابيع".

"لكننا بحاجة، انطلاقًا من البيانات، إلى إيجاد إجراء مضاد لهذه المشكلة استعدادًا للعام المقبل، كما يتعين علينا تحديد السبب الجذري الفعلي لهذا الخلل، وإلا فسنواصل مواجهة المشكلة نفسها. ولهذا، من المهم جدًا بالنسبة إلينا فهم سببها الجذري".

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وتذكّر هذه المشاكل بالأعطال التي شهدتها البطاريات في بداية الموسم، وإن كان من المرجح أنها غير مرتبطة بها، إذ تسببت اهتزازات المحرك حينها في إلحاق أضرار متكررة بالبطاريات، إلى درجة أن سيارة "إيه إم آر 26" لم تكن قادرة في البداية على إكمال مسافة سباق كامل من دون توقفات.

وقال أوريهارا: "كان مستوى الموثوقية لدينا أفضل في منتصف الموسم، لكننا واجهنا عدة مشاكل خلال السباقات الأخيرة، أي آخر سباقين أو ثلاثة. وبعض هذه المشاكل لم يكن مرتبطًا بالمسافة المقطوعة أو بمجرد الضغط على السيارة، لكن المشكلة الأبرز مؤخرًا تتعلق بالبطارية. ومن الصعب في الوقت الحالي تحديد ما إذا كان الأمر مرتبطًا بالمسافة المقطوعة أو بطريقة التشغيل، ولذلك علينا أولًا فهم السبب الجذري للمشكلة".

في المقابل، أخفت الأمطار التي هطلت في إنترلاغوس نقاط ضعف سيارة أستون مارتن المزودة بوحدة طاقة هوندا، إذ نجح ألونسو في بلوغ المراكز العشرة الأولى خلال جميع مراحل التصفيات الثلاث. لكن بطل العالم مرتين في الفورمولا 1 خرج من مراكز النقاط في اللفة الأولى، وأنهى السباق في المركز الثاني عشر، متأخرًا بفارق 20 ثانية عن نيكو هلكنبرغ، صاحب المركز العاشر.

وأوضح أوريهارا: "تخفي الظروف الممطرة نقاط ضعف أداء المحرك، وكذلك بعض أوجه القصور في نشر الطاقة، لكن سهولة قيادة السيارة تصبح مهمة للغاية في الظروف الممطرة".

"ما زلنا بحاجة إلى تحسين سهولة قيادة السيارة، وهي نقطة برزت خلال هذا السباق وكذلك في التصفيات. لقد لاحظنا بعض الجوانب الإيجابية في بعض المجالات، لكننا رصدنا أيضًا جوانب لا تزال بحاجة إلى التحسين في السباق المقبل وكذلك في العام المقبل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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