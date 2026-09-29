لم يكن من الممكن أن تكون عطلة نهاية الأسبوع لفريق أستون مارتن خلال جائزة أذربيجان الكبرى لعام 2026 أسوأ مما كانت عليه.

فقد بدأ كلا السائقين بعقوبة تغيير المحرك، لكنهما لم يتمكنا من تحقيق أفضل من المركزين التاسع عشر والحادي والعشرين في التجارب التأهيلية، قبل أن ينسحب كلاهما من السباق قبل إكمال اللفة العشرين.

علاوة على ذلك، تعرضت وحدة الطاقة الجديدة من هوندا التي يستخدمها فرناندو ألونسو لمشكلة يوم الخميس خلال التجارب الحرة، ومجددًا خلال السباق، اشتكى السائق الإسباني من "نقص غير طبيعي في الطاقة"، ما أعاد تسليط الأضواء على الشركة اليابانية المصنّعة للمحركات.

لكن بعد السباق في باكو، أكد شينتارو أوريهارا، مدير هوندا في الفورمولا 1، عدم وجود أي مشكلة في وحدة الطاقة الخاصة بالسائق الإسباني.

وأوضح قائلًا: "استنادًا إلى البيانات التي لدينا الآن، والتي تحققنا منها جميعًا، فإن المحرك على ما يرام في الوقت الحالي؛ ولم نعثر على أي مشاكل في البيانات. سنراجع أعمال الصيانة بعناية، وكذلك البيانات التي تلقيناها من المصنع، وسيجري العاملون هناك مراجعتها بعناية أيضًا".

ومع ذلك، أقر المسؤول الياباني بأن هوندا ستدرس البيانات بمزيد من "العناية" خلال الأيام المقبلة، بحثًا عن أي أخطاء محتملة.

وقال: "لذلك، لا نواجه أي مشاكل في الوقت الحالي، لكننا سندرس الأمر بعناية. علينا التحقق بدقة من قوة المحرك، وكذلك إدارة الطاقة، وربما بيانات نظام تحديد المواقع العالمي".

في ظل استمرار الشكوك بشأن المحرك الجديد الذي استعمله فرناندو ألونسو في باكو، سُئل شينتارو أوريهارا عمّا إذا كانت وحدة الطاقة في حالة تسمح لها بمواصلة العمل بأقصى أداء خلال السباقات المقبلة.

فأجاب: "نعم، قدمنا محركًا جديدًا. ثم، خلال التجارب الحرة الثانية، رصدنا مؤشرات غير اعتيادية في نظام الزيت لدينا. قررنا عدم إخراجه لحمايته، وأجرينا فحصًا بعد انتهاء الحصة. اكتشفنا السبب واستبدلنا القطع".

وأضاف: "بعد ذلك، خلال التجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية والسباق، لم نرصد أي مشاكل في المحرك. لذلك أعتقد أن المحرك الجديد في حالة جيدة".

واختتم بتصريح متفائل إلى حدٍّ كبير من جانب هوندا، بالنظر إلى ما شهدناه هذا الموسم في الفورمولا 1، قائلًا: "إنه محرك جديد لبقية الموسم".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images