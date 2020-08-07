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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / أخبار عاجلة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

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هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين
07-08-2020

سيحظى كل من ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون بوحدتي طاقة جديدتين لسباق جائزة الذكرى السبعين الكبرى للفورمولا واحد.

أعلنت هوندا قبيل انطلاق التجارب الحرة في سيلفرستون أنها ستقدم مكونات جديدة لوحدتي الطاقة لكلّ من سيارتي ريد بُل.

وحصل ألبون على مدخرة طاقة جديدة ووحدة تحكم إلكترونية جديدة الأسبوع الماضي، لكنه سيحصل اليوم على محرك ثانٍ، شاحن توربيني، ووحدتي استعادة طاقة حركية وحرارية.

بالمقابل، سيحصل فيرشتابن على وحدة طاقة جديدة بالكامل مع ستّة مكونات جديدة.

حيث جاء في تصريح من قبل هوندا: "كجزء من استراتيجيتنا في استعمال وحدات الطاقة لهذا الموسم، سنستعمل وحدتي طاقة جديدتين لسيارتي ريد بُل".

وأكمل التصريح: "ذلك يمنحنا مرونة أكبر فيما يتعلق بكيفية إدارة وحدات الطاقة. وحدتا الطاقة الجديدتان متماثلتان في الخصائص".

يشار إلى أنه يُمنع على الفرق جلب أية تحديثات أو التطوير على وحدات الطاقة خلال الموسم وذلك بعد قانون تجميد التطوير لهذا الموسم كجزء من إجراءات الحدّ من النفقات.

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وكان فيرشتابن قد قلل من فرص ريد بُل في منافسة مرسيدس التي أظهرت وتيرة مُهيمنة حتى الآن هذا الموسم.

ولن يتلقى الهولندي أو زميله ألبون أية عقوبة جراء المكونات الجديدة لأن الفريق ما زال ضمن الحدود المسموحة لعدد المكونات الممكن تبديلها.

لكنهما باتا قريبين للغاية من الحدّ الأقصى مع بقاء 13 سباقاً ضمن الروزنامة.

نشير إلى أن دانيال ريكاردو سائق رينو سيستعمل مكونات جديدة: محرك، شاحن توربيني ووحدتا استعادة طاقة حركية وحرارية، بينما سيستعمل سائقو ريسينغ بوينت وويليامز وكذلك فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وحدة استعادة طاقة حركية جديدة.

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