هوندا تُمتّن روابطها مع ريد بُل وألفا تاوري قبيل جائزة اليابان الكبرى

غادرت هوندا البطولة رسميًا في نهاية موسم 2021، لكنّها واصلت دعم فريقَي ريد بُل من ناحية وحدات الطاقة من خلال قسم التسابق الخاص بها، شركة هوندا للسباقات، ضمن صفقة تمتدّ حتّى نهاية 2025.

لكنّ شعارات هوندا ستعود الآن على سيارات ريد بُل وألفا تاوري نهاية هذا الأسبوع بعد الإعلان عن تعزيز الشراكة اليوم الأربعاء.

وإلى جانب استخدام شعار هوندا على سيارتَي "آر.بي18" و"آي.تي03" بدءًا من سباق سوزوكا، سيلعب سيرجيو بيريز سائق ريد بُل دور سفيرٍ لأكاديميّة هوندا للتسابق.

وسينضمّ إليه زميله في ريد بُل ماكس فيرشتابن وثنائيّ ألفا تاوري بيير غاسلي ويوكي تسونودا في يوم شكر هوندا في 27 نوفمبر المقبل، أي بعد أسبوعٍ واحد من نهاية موسم الفورمولا واحد.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "استثمرت هوندا الكثير في التكنولوجيا الهجينة على مدار فترة شراكتنا".

وأضاف: "ضمن ذلك تزويدنا بوحدات طاقة تنافسيّة، ونحن ممتنون لذلك. هدفنا المشترك هو مواصلة تقديم محرّكات مسيطرة وتحقيق أقصى النجاحات الممكنة في الأعوام الثلاثة التالية".

وأكمل: "من أجل ذلك نتطلّع قدمًا للترحيب بعودة علامة هوندا على السيارة بدءًا من جولة سوزوكا".

أمّا كوجي واتانابي رئيس شركة هوندا للسباقات فقد قال: "علامة شركة هوندا للسباقات على أنف السيارة وشعار هوندا من الجانب في كلّ من سيارتَي الفريقين يُمثّلان روابط قويّة بين هوندا ومجموعة ريد بُل".

وأضاف: "ستدعم هوندا بشكلٍ كامل التحديات التي تخوضها هذه السيارات لتكون الأسرع في العالم من خلال الدعم التقنيّ الذي تقدّمه شركة هوندا للسباقات".

وكان واتانابي طرفًا في مجموعة بارزة من هوندا زارت جائزة النمسا الكبرى، حيث قال حينها أنّ الفورمولا واحد ليست "بابًا مغلقًا" بالنسبة لهوندا بدءًا من 2026 بالنظر إلى الخطط الجديدة للجيلا لمقبل من وحدات الطاقة.

ولا يخفى على أحدٍ بحث ريد بُل عن مصنّعٍ للدخول في شراكة تقنيّة بدءًا من 2026 بعد انهيار صفقة الشراكة مع بورشه.