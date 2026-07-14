ستقدم هوندا وحدة طاقة محدثة على سيارة أستون مارتن في بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة هولندا الكبرى، وفقًا لما أشار إليه شينتارو أوريهارا.

وأوضح أوريهارا، المدير العام لعمليات هوندا على الحلبة وكبير المهندسين، ضمن معاينة الشركة لجائزة بلجيكا الكبرى، أنه تبقى "سباقان آخران" قبل إدخال التحديث على وحدة الطاقة.

حيث قال أوريهارا: "لدينا سباقان آخران قبل تقديم المحرك الجديد. من المهم مواصلة التعلم باستخدام المواصفات الحالية، حتى نتمكن من الاستفادة من النتائج المتعلقة بإدارة الطاقة في السباقات المقبلة، مثل مونزا، الذي يتميز أيضًا بالمقاطع المستقيمة الطويلة".

وسيكون هذا التحديث بالغ الأهمية بالنسبة لآمال أستون مارتن، بعدما عاش الفريق نصفًا أول كارثيًا من الموسم، حيث لم تتمكن السيارة الخضراء من منافسة سوى الوافد الجديد كاديلاك في مؤخرة الترتيب.

وجاءت النقطة الوحيدة التي أحرزها فرناندو ألونسو نتيجة سباق موناكو الكبير المليء بالأحداث، إذ كان يحتل المركز الرابع عشر قبل ثماني لفات فقط من النهاية.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

وتُعد وحدة الطاقة من هوندا الأضعف على شبكة الانطلاق وفقًا لمعايير نظام فرص التطوير والترقية الإضافية (إديو) الجديدة، ما يمنحها بالفعل فرصًا إضافية لإجراء التحديثات.

ومن المقرر تقديم هذا التحديث في زاندفورت بعد العطلة الصيفية. في المقابل، من المتوقع أن تواجه سيارتا أستون مارتن صعوبات جديدة في بلجيكا والمجر.

فقد تأهل فرناندو ألونسو ولانس سترول في الصف الأخير خلال سباقي سيلفرستون، بفارق تجاوز ثانية كاملة عن سيارة كاديلاك المتصدرة، وأكثر من ثانيتين عن الحد الأدنى اللازم للتأهل إلى القسم الثاني من التجارب التأهيلية.

وأضاف أوريهارا: "ستشكل حلبة سبا اختبارًا للمصنعين من ناحية إدارة الطاقة، لذلك علينا التفكير في كيفية استخدام الطاقة الكهربائية على الخطوط المستقيمة الطويلة. إن استعادة الطاقة هنا محدودة للغاية، حتى مع الأخذ في الاعتبار طول الحلبة، وهذا يجعل من وضع خطة توزيع الطاقة بالشكل الصحيح أمرًا أكثر أهمية".

وأردف: "كما تمثل الخطوط المستقيمة الطويلة ضغطًا إضافيًا على وحدة الطاقة، ليس فقط من ناحية الأداء، بل أيضًا من ناحية الاعتمادية".

وتابع: "يبقى العامل المجهول الآخر هو الطقس المتقلب في الحلبة. ففي سيلفرستون بقي الطقس جافًا، لذا قد تكون سبا أول مناسبة نخوض فيها ظروفًا ممطرة حقيقية خلال إحدى الحصص. وبالنسبة للطقس هنا، فكل شيء وارد".

وكانت أستون مارتن قد أعلنت صراحة أنها تركز معظم مواردها على سيارة موسم 2027، في ظل سقف الميزانية والقيود المفروضة على اختبارات الانسيابية، ما يجعل من غير المرجح أن يتمكن الفريق من اللحاق بفرق وسط الترتيب خلال الموسم الحالي.