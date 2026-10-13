فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

هوندا تكشف: "غيّرنا الشاحن التوربيني بناءً على طلب ألونسو، وليس بسبب وجود مشكلة"

أكدت هوندا أن الشاحن التوربيني الذي استُبدل في سيارة فرناندو ألونسو خلال جائزة سنغافورة الكبرى لم يكن يعاني من أي خلل، موضحة أن قرار تغييره جاء استجابة لطلب السائق الإسباني، وليس نتيجة اكتشاف مشكلة تقنية.

أحمد مجدي

أحمد مجدي

منشور: 13-10-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

واضطر ألونسو إلى الانطلاق من خط الحظائر في سباق سنغافورة، بعد استبدال بعض مكونات وحدة الطاقة وإعادة ضبط إعدادات نظام التعليق في سيارته عقب التصفيات.

وأدت هذه التغييرات إلى خرق قوانين الـ "بارك فيرميه" أو خط الحظائر المغلق، التي تفرض قيودًا على التعديلات المسموح بإجرائها على السيارات بعد التصفيات.

وفي حديثه إلى صحيفة "آس" الإسبانية، أوضح سائق أستون مارتن أن استبدال القطعة جاء بسبب تعطل الشاحن التوربيني. لكن شينتارو أوريهارا، كبير المهندسين ومدير فريق السباق لدى هوندا ريسينغ، كشف بعد السباق أن الشاحن لم يكن معطلًا، وأن قرار استبداله اتُّخذ بناءً على طلب ألونسو.

وقال أوريهارا: "لم يكن الشاحن التوربيني معطلًا. قررنا استبدال القطعة بناءً على ملاحظات فرناندو. لم نرصد أية مشكلات في بيانات القياس عن بُعد، لكن السائق هو أفضل مستشعر لدينا لفهم حالة السيارة. ولهذا قررنا استبدال القطعة مع الأخذ بملاحظاته في الاعتبار".

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وأضاف: "لحسن الحظ، لدينا أسبوعان قبل السباق المقبل. وخلال هذه الفترة، سنتحقق من كل شيء للتأكد من أن الشاحن التوربيني يعمل بصورة سليمة".

وتطرق ألونسو أيضًا إلى مشكلات أخرى واجهها مع وحدة الطاقة خلال السباق، مشيرًا إلى أن نظام استخدام الطاقة لم يعمل بصورة منتظمة، ما أثر على قدرته على الحفاظ على مراكزه.

وقال السائق الإسباني: "واجهنا مشكلات عديدة في نشر الطاقة طوال السباق. لم تكن الطاقة متاحة دائمًا، ولم تكن تُفعّل عندما نحتاج إليها. وأصبح ذلك واضحًا بصورة خاصة بعد فترات سيارة الأمان الافتراضية. نتيجة لذلك، خسرنا الكثير من المراكز ووقتًا طويلًا. علينا التحقيق في هذه المشكلة والعمل على حلها".

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تشارلز لوكلير، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

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ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

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تشارلز لوكلير، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

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تشارلز لوكلير، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

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فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات، إيزاك هاجار، فريق ريد بول للسباقات

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سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

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أوسكار بياستري، ماكلارين

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تشارلز لوكلير، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

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إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

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لاندو نوريس، ماكلارين

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لويس هاميلتون يوجه رسالة إلى جماهيره بعد خطئه الاستراتيجي في جائزة سنغافورة الكبرى

فورمولا 1

فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى

1 س

لويس هاميلتون يوجه رسالة إلى جماهيره بعد خطئه الاستراتيجي في جائزة سنغافورة الكبرى



كيفية مشاهدة سباق فيرستابن في مواجهة فالنتينو روسي في تحدي جي تي العالمي في بورتيماو مجانًا: البث المباشر والمواعيد

فورمولا 1

فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى

4 س

كيفية مشاهدة سباق فيرستابن في مواجهة فالنتينو روسي في تحدي جي تي العالمي في بورتيماو مجانًا: البث المباشر والمواعيد



كيف يمكن لكيمي أنتونيللي حسم اللقب في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟

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فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى

كيف يمكن لكيمي أنتونيللي حسم اللقب في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟

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فرناندو ألونسو



فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة

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فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى

فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة



فرناندو ألونسو يستعد للعودة إلى رالي داكار مع أستون مارتن

رالي داكار

رالي داكار

فرناندو ألونسو يستعد للعودة إلى رالي داكار مع أستون مارتن



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

مقال مميز

فورمولا 1

مقال مميز

فورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى

فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

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أستون مارتن رايسينغ



فرناندو ألونسو يبني حلبة الفورمولا 1 المثالية له، لكن سيرجيو بيريز يكتشف مشكلة كبيرة

فورمولا 1

فورمولا 1

جائزة البحرين الكبرى

فرناندو ألونسو يبني حلبة الفورمولا 1 المثالية له، لكن سيرجيو بيريز يكتشف مشكلة كبيرة



لويس هاميلتون يشعل مواقع التواصل عبر إشادته الكبيرة بفرناندو ألونسو والجماهير تصفه بـ "الأسطورة"

فورمولا 1

فورمولا 1

جائزة البحرين الكبرى

لويس هاميلتون يشعل مواقع التواصل عبر إشادته الكبيرة بفرناندو ألونسو والجماهير تصفه بـ "الأسطورة"



ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز

فورمولا 1

مقال مميز

فورمولا 1

جائزة إسبانيا الكبرى

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

أحدث الأخبار



هوندا تكشف: "غيّرنا الشاحن التوربيني بناءً على طلب ألونسو، وليس بسبب وجود مشكلة"

فورمولا 1

F1 فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى

30 دقيقة

هوندا تكشف: "غيّرنا الشاحن التوربيني بناءً على طلب ألونسو، وليس بسبب وجود مشكلة"



لويس هاميلتون يوجه رسالة إلى جماهيره بعد خطئه الاستراتيجي في جائزة سنغافورة الكبرى

فورمولا 1

F1 فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى

1 س

لويس هاميلتون يوجه رسالة إلى جماهيره بعد خطئه الاستراتيجي في جائزة سنغافورة الكبرى



مكلارين ستقدم تحديثاتها على مراحل للبقاء في معركة 2026 وتطوير سيارة العام المقبل

فورمولا 1

F1 فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى

2 س

مكلارين ستقدم تحديثاتها على مراحل للبقاء في معركة 2026 وتطوير سيارة العام المقبل



توتو وولف يكشف سبب معاناة جورج راسل رغم تقدمه في جائزة سنغافورة الكبرى

فورمولا 1

F1 فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى

3 س

توتو وولف يكشف سبب معاناة جورج راسل رغم تقدمه في جائزة سنغافورة الكبرى

مقال مميز

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"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

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فورمولا 1

مقال مميز

فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى

من قبل ستيوارت كودلينغ

"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

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فورمولا 1

مقال مميز

فورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى

من قبل رونالد فوردينغ

فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟



جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

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فورمولا 1

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فورمولا 1

من قبل كتاب أوتوسبورت

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟



بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

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فورمولا 1

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فورمولا 1

من قبل ستيوارت كودلينغ

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

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