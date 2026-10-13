فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

هوندا تكشف: "غيّرنا الشاحن التوربيني بناءً على طلب ألونسو، وليس بسبب وجود مشكلة"

أكدت هوندا أن الشاحن التوربيني الذي استُبدل في سيارة فرناندو ألونسو خلال جائزة سنغافورة الكبرى لم يكن يعاني من أي خلل، موضحة أن قرار تغييره جاء استجابة لطلب السائق الإسباني، وليس نتيجة اكتشاف مشكلة تقنية.

أحمد مجدي

منشور: 13-10-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

واضطر ألونسو إلى الانطلاق من خط الحظائر في سباق سنغافورة، بعد استبدال بعض مكونات وحدة الطاقة وإعادة ضبط إعدادات نظام التعليق في سيارته عقب التصفيات.

وأدت هذه التغييرات إلى خرق قوانين الـ "بارك فيرميه" أو خط الحظائر المغلق، التي تفرض قيودًا على التعديلات المسموح بإجرائها على السيارات بعد التصفيات.

وفي حديثه إلى صحيفة "آس" الإسبانية، أوضح سائق أستون مارتن أن استبدال القطعة جاء بسبب تعطل الشاحن التوربيني. لكن شينتارو أوريهارا، كبير المهندسين ومدير فريق السباق لدى هوندا ريسينغ، كشف بعد السباق أن الشاحن لم يكن معطلًا، وأن قرار استبداله اتُّخذ بناءً على طلب ألونسو.

وقال أوريهارا: "لم يكن الشاحن التوربيني معطلًا. قررنا استبدال القطعة بناءً على ملاحظات فرناندو. لم نرصد أية مشكلات في بيانات القياس عن بُعد، لكن السائق هو أفضل مستشعر لدينا لفهم حالة السيارة. ولهذا قررنا استبدال القطعة مع الأخذ بملاحظاته في الاعتبار".

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وأضاف: "لحسن الحظ، لدينا أسبوعان قبل السباق المقبل. وخلال هذه الفترة، سنتحقق من كل شيء للتأكد من أن الشاحن التوربيني يعمل بصورة سليمة".

وتطرق ألونسو أيضًا إلى مشكلات أخرى واجهها مع وحدة الطاقة خلال السباق، مشيرًا إلى أن نظام استخدام الطاقة لم يعمل بصورة منتظمة، ما أثر على قدرته على الحفاظ على مراكزه.

وقال السائق الإسباني: "واجهنا مشكلات عديدة في نشر الطاقة طوال السباق. لم تكن الطاقة متاحة دائمًا، ولم تكن تُفعّل عندما نحتاج إليها. وأصبح ذلك واضحًا بصورة خاصة بعد فترات سيارة الأمان الافتراضية. نتيجة لذلك، خسرنا الكثير من المراكز ووقتًا طويلًا. علينا التحقيق في هذه المشكلة والعمل على حلها".





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جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق





جائزة سنغافورة الكبرى2026 - السباق

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