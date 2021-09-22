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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

كشفت هوندا أنّها جلبت تحديثًا مبكرًا لوحدة طاقتها في الفورمولا واحد على سيارة ماكس فيرشتابن في سبا-فرانكورشان الشهر الماضي، ما عزّز من منافسته على اللقب.

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

ستغادر هوندا ساحة الفورمولا واحد مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد 7 مواسم عادت خلالها إلى البطولة، والتي عملت فيها مع مكلارين، ريد بُل وألفا تاوري.

وتملك ريد بُل فرصة توديع هوندا بشكل لا يُنسى بينما تنافس مرسيدس بقوة على لقب الصانعين، إلى جانب منافسة فيرشتابن الشرسة على لقب السائقين.

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وقد سرّعت هوندا عددًا من تحديثاتها على وحدة الطاقة، والتي كان من المخطط تقديمها في بداية 2022، لتجلبها هذا الموسم.

وقد أتت الخطوة الأخيرة إلى الأمام الشهر الماضي في جائزة بلجيكا الكبرى، عندما قدّم الصانع الياباني مدخرة طاقة جديدة على سيارة فيرشتابن.

وتحت مظلة القوانين الحالية، فمن المسموح تحديث مكوّن وحدة الطاقة لمرة واحدة في الموسم.

وكشفت هوندا اليوم الأربعاء قُبيل جائزة روسيا الكبرى أنّ مدخرة الطاقة الجديدة تمّ تقديمها بالفعل قبل سباقين في سبا.

"لقد تم تطوير مدخرة الطاقة تلك ضمن مشروع استغرق عدّة سنوات، وذلك بهدف جمع تحسينات جانب كفاءة الطاقة مع تخفيض كبير في الوزن" قال ياسواكي أساكي رئيس قسم تطوير وحدة الطاقة لدى هوندا.

وأضاف: "ضمن ما سيكون الموسم الأخير للشركة في الرياضة، فقد تمكنت هوندا من تقديم مدخرة الطاقة الجديدة - مع بطارية أخف، بمقاومة أقل، كفاءة عالية وطاقة أعلى - في الوقت المحدد مع بداية النصف الثاني من الموسم".

وتابع: "حيث أدركنا الحاجة لتعزيز الأداء في ذلك الوقت من أجل بلوغ هدفنا الأسمى بهزيمة مرسيدس والفوز بالبطولة قبل مغادرة ساحة الفورمولا واحد. ولذلك تم تقديم خطة تطوير مدخرة الطاقة الجديدة وجلبها خلال هذا الموسم عوضًا عن 2022".

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جديرٌ بالذكر أنّ فيرشتابن - مع مدخرة الطاقة المحدثة - قد أحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أجواء ماطرة في سبا، قبل إعلانه كفائز بالسباق الذي امتدّ للفتين فقط جرّاء الأمطار الغزيرة. كما انطلق الهولندي من المركز الأول في مونزا قبل حادثته مع هاميلتون التي تسببت بانسحابه من السباق.

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