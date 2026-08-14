هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

كانت الأشهر الأولى من شراكة هوندا مع أستون مارتن مؤلمة للغاية، لكن الشركة اليابانية بدأت الآن تتطلع إلى المستقبل مجددًا.

ويبدو مشروع هوندا في الفورمولا 1 مختلفًا تمامًا عن سنوات مجدها مع ريد بُل من ناحية الكوادر، وهو ما دفع هوندا إلى إدراك في يناير أن بداية هذه الحقبة الجديدة ستكون صعبة، بل أكثر صعوبة مما كان متوقعًا، كما أقر المدير العام للعمليات على الحلبة وكبير المهندسين أوريهارا.

وفي زاندفورت، ستقدم الشركة اليابانية أول ترقية لها ضمن نظام "أديو" هذا العام، والتي تركز بالكامل على محرك الاحتراق الداخلي.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة هوندا إلى "ساحة المنافسة" من ناحية أداء المحرك، رغم أن الأمر سيتطلب عدة ترقيات إضافية لسد الفارق.

ومن المقرر أن يستمر هذا التطوير في عام 2027، الذي يمثل بالفعل محور تركيز رئيسيًا خلف الكواليس.

وقال أوريهارا خلال مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة إلى 2027، لدينا لوائح مختلفة قليلًا فيما يتعلق بمعدل تدفق الوقود، لكن برنامج التطوير لدينا لا يزال كما هو. نحتاج إلى تحسين كفاءة الاحتراق لدينا بشكل أكبر".

وأضاف: "لذلك سنواصل التركيز على تحسين أداء محرك الاحتراق الداخلي، ونريد تحقيق خطوات أكبر في هذا الجانب خلال 2027. هذه هي نقطة تركيزنا الرئيسية".

كما يوفر المحرك والهيكل الجديدان فرصة لدمج وحدة طاقة هوندا بشكل أفضل في تصميم أدريان نيوي، بحسب أوريهارا.

وفي بداية هذا العام، أثير الكثير من النقاش حول الطلبات المزعومة التي قدمها نيوي في اللحظات الأخيرة والتعقيدات التي صاحبتها، لكن بعد امتلاك الطرفين خبرة عام كامل من العمل معًا، باتت هناك فرص لتحسين عملية الدمج في الموسم المقبل.

وقال: "نجري محادثات وثيقة مع أستون مارتن لدمج وحدة طاقتنا بشكل أفضل في هيكلها الجديد. لذلك نعم، نركز الآن على تطوير محرك جيد لعام 2027، ونعمل أيضًا بشكل وثيق مع أستون مارتن خلف الكواليس".

هوندا تضع هدفًا طموحًا رغم البداية الصعبة

بدأت فترة هوندا السابقة في الفورمولا 1 أيضًا بطريقة صعبة، لكنها انتهت في نهاية المطاف بإحراز بطولات العالم إلى جانب ريد بُل وماكس فيرستابن.

وفي ظل الصعوبات الحالية، لا يفكر أحد في سيلفرستون، مقر أستون مارتن، أو ساكورا، مقر هوندا، في تحقيق الانتصارات حتى الآن، ناهيك عن بطولات العالم، لكن الماضي يمنح بعض الثقة بإمكانية تحقيق تحول آخر على المدى الطويل.

شينتارو أوريهارا، هوندا الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وعندما سُئل أوريهارا عن الجدول الزمني المتوقع للوصول إلى المستوى التنافسي الذي تستهدفه هوندا، كشف قائلًا: "من الصعب تحديد جدول زمني دقيق في الفورمولا 1 لأن أداءنا يكون دائمًا نسبيًا مقارنة بأداء المنافسين الآخرين".

وأضاف: "بعد فترة التوقف الصيفية، نريد العودة إلى ساحة المنافسة، ثم نعمل بجد في المصنع لتحقيق خطوة أكبر في 2027، لكن مرة أخرى، يجب أن نكون واقعيين".

وأكمل: "لذلك أعتقد أننا في بداية 2027 ربما لن نمتلك أفضل وحدات الطاقة بعد، لكننا سنكون أقرب إلى المنافسين في القمة. وبعد ذلك سنواصل العمل بجد لنصبح من المنافسين الأقوياء، وآمل أن نحقق ذلك في 2027 أو 2028".

وهذا يعني أن هوندا تريد أن تصبح المعيار في الفورمولا 1 مجددًا بحلول نهاية الموسم المقبل أو بداية موسم 2028، أو على الأقل العودة إلى صفوة الشركات المصنّعة لوحدات الطاقة.

هل يمكن أن تصبح الموثوقية مشكلة مجددًا في 2027؟

لكن سد الفارق ليس الجانب الوحيد الذي يتعين على هوندا أخذه في الاعتبار للموسم المقبل.

كما يتعين على جميع الشركات المصنّعة الاستعداد للتغييرات المعلنة في معدل تدفق الوقود. وتأتي هذه التغييرات ضمن التحول الأوسع نحو توزيع بنسبة 58-42 بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية في 2027، يليه التوزيع المستهدف بنسبة 60-40 في 2028.

وقال أوريهارا: "ربما ستكون الموثوقية هي الجانب الأكثر تحديًا في ذلك".

وأضاف: "حتى لو لم يتغير معدل تدفق الوقود، فستكون هناك حاجة إلى تطوير الموثوقية من جانبنا إذا قمنا بتحسين الأداء. لكن هذا أمر متوقع على أي حال".

وأكمل: "لكننا الآن سنزيد معدل تدفق الوقود أيضًا، لذلك ستكون متطلبات الموثوقية كبيرة جدًا. بالنسبة إلينا، الأمر يتعلق بتحسين الاحتراق، وفوق ذلك زيادة معدل تدفق الوقود".

ومع ذلك، يعتقد أوريهارا أن هوندا قادرة على الوصول إلى مستوى الموثوقية المطلوب رغم هذه التغييرات.

وقال: "ستكون هناك متطلبات كبيرة فيما يتعلق بالموثوقية، ووقت التطوير قصير جدًا. لذلك أعتقد أن هذه نقطة تمثل تحديًا، لكن بفضل الاتحاد الدولي للسيارات، فقد اتخذوا خطوات منطقية".

ثمّ تابع: "لو حصلنا على زيادة كبيرة في عام واحد، لكانت مشكلة كبيرة. لكنهم الآن قسموها إلى خطوتين، وهذا رقم منطقي من ناحية زيادة القوة، مع الأخذ في الاعتبار أننا بحاجة أيضًا إلى الاهتمام بالعرض الذي تقدمه البطولة".

واختتم بالقول: "ستظل الموثوقية تمثل تحديًا، لكنني أعتقد أنه قرار جيد".