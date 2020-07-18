هوندا تقوم بتغيير محرك سيارة غاسلي قبل سباق المجر

تأهّل غاسلي في المركز العاشر على شبكة الانطلاق لسباق المجر، بعد مواجهته لمشاكل في وحدة الطاقة خلال التجارب التأهيلية.

وقد سُمع السائق الفرنسي وهو يُعلم فريقه بأنه يفقد الطاقة في سيارته خلال القسم الثاني من التجارب التأهيلية حيث أوضح له فريقه ألفا تاوري صعوبة إصلاح المشكلة في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من وصوله إلى القسم الثالث من التجارب التأهيلية، بيد أنّ الفرنسي لم يتمكّن من تسجيل أيّ زمن جرّاء المشكلة التي واجهها.

وقد أكّدت هوندا بأنها ستُجري تغييرًا شاملاً لوحدة الطاقة على سيارة غاسلي لتجنب حدوث مثل هذه المشاكل في المستقبل.

ولن يحصل السائق الفرنسي على أيّ عقوبة كون ذلك هو التغيير الأوّل لمكونات وحدة الطاقة الخاصة به في موسم 2020.