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هوندا: تقلص أفضلية سرعة فيراري في أوستن كان "واضحا"

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هوندا: تقلص أفضلية سرعة فيراري في أوستن كان "واضحا"
06-11-2019

قال تويوهارو تانابي المدير التقني لقسم الفورمولا واحد لدى هوندا أنّ تقلص أفضلية سرعة فيراري في جائزة الولايات المتحدة الكبرى كان "واضحاً" لكنه أبدى حذره من الخروج باستنتاجات مبكرة.

بدت فيراري حائرة في تفسير سبب انخفاض وتيرتها خلال جولة أوستن، لكنها دافعت عن نفسها بشراسة حيال بعض التكهنات - من بينها تلميحات ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل - بأنّ ذلك نتيجة التوجيه التقني الذي أصدره الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بشأن قانونية وثغرات نظام ضبط معدل تدفق الوقود.

واستعمل شارل لوكلير وحدة طاقة بمواصفات أقدم وأميال أكبر خلال التصفيات والسباق، بينما أوضح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأنه تمّ تعديل إعدادات السيارة كذلك ما خفّض من سرعتها القصوى.

ومهما كان سبب ما حصل، أوضح تانابي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن أداء فيراري على المقاطع المستقيمة في أوستن لم يكن أفضل بكثير من ريد بُل-هوندا كما كان الحال سابقاً.

حيث قال: "لا يمكننا فصل أداء الهيكل والمحرك. عند النظر إلى السرعة فقط، فإن الفارق بين فيراري والآخرين بات أقل بالمقارنة مع السباقات السابقة".

وأكمل: "ذلك كان واضحاً. لكننا لا نعلم سبب ذلك التراجع في وتيرتهم: أهو الهيكل أم المحرك".

وتابع: "وتيرتهم خلال السباق لم تكن بقوتها المعتادة التي رأيناها خلال الجولات السابقة. ذلك يعني أن الحزمة كانت مختلفة أو غير مثالية لهذه الحلبة".

وأردف: "لا أدري. لكننا رأينا اختلافاً في السرعة القصوى".

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الجدل حول التوجيه التقنيّ جاء نتيجة استفسار من ريد بُل موجه إلى "فيا" حول مستشعرات نظام ضبط معدل تدفق الوقود، وإمكانية "الالتفاف" وخداع المستشعر للحصول على دفعة أكبر من الطاقة.

وكان فيرشتابن ولويس هاميلتون قد ربطا انخفاض أداء فيراري بالتوجيه التقني الجديد من قبل "فيا"، لكن تانابي حذر من الخروج باستنتاجات مبكرة من مجرد سباق واحد.

فقال: "علينا قراءة البيانات من جولتَي البرازيل وأبوظبي. من ثم سنجد التفسير. وإلا لا يمكننا الاستنتاج من مجرد سباق واحد".

تأهل فيرشتابن ثالثاً على حلبة الأمريكيتين وأنهى بنفس المركز بعد أن تسبب العلم الأصفر بمنعه من مهاجمة هاميلتون الذي كان يحتل المركز الثاني.

وتأتي هذه الوتيرة بعد أداء قوي كذلك في تصفيات المكسيك بالرغم من أن سباق الهولندي حينها قد تضرر بحادثة مبكرة مع هاميلتون وانثقابٍ لإطاره لاحقاً.

وأبدى تانابي تفاجؤه من أداء ريد بُل-هوندا في المكسيك. حيث اعترف بذلك في الولايات المتحدة قائلاً: "مرة أخرى، لم أكن أتوقع مثل هذه التصفيات المتقاربة وتواجد ماكس على الصف الثاني".

وأكمل: "الفارق بين فرق الصدارة بات أقرب قبل العطلة الصيفية، ومن ثم تحسنت فيراري كثيراً بعدها".

وتابع: "الآن، الفارق بات أقرب أكثر بين جميع الفرق الثلاثة. لكنني لا أعلم حيال بقية الموسم كيف سيكون".

واختتم: "البرازيل وأبوظبي، سنرى الأداء ونقارن المستويات التنافسية في مواجهة مرسيدس وفيراري".

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