جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1

هوندا تفاجأت من التغييرات "المذهلة" التي أدخلتها ريد بُل على تصميم سيارتها لموسم 2024

صرّحت هوندا بأنها "تفاجأت للغاية" من القدر "المذهل" لتغييرات التصميم التي أدخلتها ريد بُل على سيارتها لموسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

اكتسحت ريد بُل موسم 2023 عبر الفوز بـ 21 من أصل 22 سباقًا، حيث سمحت لها تلك الهيمنة المبكرة بالتوقف عن إنتاج تحديثات خلال الموسم.

وعوضًا عن ذلك، ركّز الفريق معظم موارده نحو 2024، ليخرج علينا بسيارة تبدو مختلفة بشكل كبير عن سابقتها الناجحة للغاية.

وقد أتى قرار الفريق باعتماد توجّه عدائي مع تصميم سيارة آر.بي20 - عوضًا عن اتخاذ وجهة آمنة - بثماره مع فوز ماكس فيرستابن بأربعة سباقات من الخمسة الأولى في هذ الموسم حتى الآن، فيما وجد زميله سيرجيو بيريز كذلك المزيد من الثقة والتنافسية على متن السيارة الجديدة.

في المقابل، تطلّب التصميم الدراماتيكي الجديد العديد من التغييرات على عملية ترتيب وحدة طاقة هوندا داخل السيارة.

اقرأ أيضاً:

وضمن حوار حصري له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح كوجي واتانابي رئيس شركة هوندا رايسينغ بأن الصانع الياباني تفاجأ بكل هذه التغييرات على تصميم السيارة.

حيث قال: "تفاجأنا كثيرًا بسيارة ريد بُل هذا العام، وما رأيناه من تغييرات كبيرة لسيارة آر.بي20".

وأضاف: "فزنا سويًا العام الماضي لـ 21 سباقًا من أصل 22، لكنهم رغم ذلك عمدوا إلى تغيير التصميم. إنه أمر مذهل!".

وتابع: "لقد طلبوا العديد من التعديلات من أجل أن يتناسب محركنا مع التصميم الجديد لسيارة آر.بي20. وبعد أن شاهدنا السيارة في الواقع، تفاجأنا للغاية بكل هذه التغييرات التي قاموا بها".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق آربي تخطط لجلب تحديثات في ميامي لتساعدها في البقاء على قمة معركة الوسط
المقال التالي تراجع هلكنبرغ في سباق الصين القصير يُظهر أن هاس "لم تتخلص تمامًا" من مشاكل الإطارات

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
ريد بُل تتبنّى ذات "الجرأة" مع محركاتها كما تفعل مع سياراتها الفائزة بالألقاب

ريد بُل تتبنّى ذات "الجرأة" مع محركاتها كما تفعل مع سياراتها الفائزة بالألقاب

فورمولا 1
ريد بُل تتبنّى ذات "الجرأة" مع محركاتها كما تفعل مع سياراتها الفائزة بالألقاب
تحليل: كيف عقّد فيرستابن وآودي قرارات سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف عقّد فيرستابن وآودي قرارات سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

فورمولا 1
تحليل: كيف عقّد فيرستابن وآودي قرارات سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
نيوي يتجه لمغادرة فريق ريد بُل في الفورمولا واحد

نيوي يتجه لمغادرة فريق ريد بُل في الفورمولا واحد

فورمولا 1
نيوي يتجه لمغادرة فريق ريد بُل في الفورمولا واحد
ريد بُل ليست في عجلة من أمرها لحسم تشكيلتها لموسم 2025 رغم تصريحات بيريز

ريد بُل ليست في عجلة من أمرها لحسم تشكيلتها لموسم 2025 رغم تصريحات بيريز

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ريد بُل ليست في عجلة من أمرها لحسم تشكيلتها لموسم 2025 رغم تصريحات بيريز
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

ماركيز: المعركة مع بانيايا شبيهة بـ "الأيام الخوالي"

ماركيز: المعركة مع بانيايا شبيهة بـ "الأيام الخوالي"

MGP موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
ماركيز: المعركة مع بانيايا شبيهة بـ "الأيام الخوالي"
تراجع هلكنبرغ في سباق الصين القصير يُظهر أن هاس "لم تتخلص تمامًا" من مشاكل الإطارات

تراجع هلكنبرغ في سباق الصين القصير يُظهر أن هاس "لم تتخلص تمامًا" من مشاكل الإطارات

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تراجع هلكنبرغ في سباق الصين القصير يُظهر أن هاس "لم تتخلص تمامًا" من مشاكل الإطارات
موتو جي بي: بانيايا يصدّ هجمات ماركيز ويظفر بالفوز في إسبانيا

موتو جي بي: بانيايا يصدّ هجمات ماركيز ويظفر بالفوز في إسبانيا

MGP موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يصدّ هجمات ماركيز ويظفر بالفوز في إسبانيا
هوندا تفاجأت من التغييرات "المذهلة" التي أدخلتها ريد بُل على تصميم سيارتها لموسم 2024

هوندا تفاجأت من التغييرات "المذهلة" التي أدخلتها ريد بُل على تصميم سيارتها لموسم 2024

F1 فورمولا 1
هوندا تفاجأت من التغييرات "المذهلة" التي أدخلتها ريد بُل على تصميم سيارتها لموسم 2024

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط