هوندا تفاجأت من التغييرات "المذهلة" التي أدخلتها ريد بُل على تصميم سيارتها لموسم 2024

اكتسحت ريد بُل موسم 2023 عبر الفوز بـ 21 من أصل 22 سباقًا، حيث سمحت لها تلك الهيمنة المبكرة بالتوقف عن إنتاج تحديثات خلال الموسم.

وعوضًا عن ذلك، ركّز الفريق معظم موارده نحو 2024، ليخرج علينا بسيارة تبدو مختلفة بشكل كبير عن سابقتها الناجحة للغاية.

وقد أتى قرار الفريق باعتماد توجّه عدائي مع تصميم سيارة آر.بي20 - عوضًا عن اتخاذ وجهة آمنة - بثماره مع فوز ماكس فيرستابن بأربعة سباقات من الخمسة الأولى في هذ الموسم حتى الآن، فيما وجد زميله سيرجيو بيريز كذلك المزيد من الثقة والتنافسية على متن السيارة الجديدة.

في المقابل، تطلّب التصميم الدراماتيكي الجديد العديد من التغييرات على عملية ترتيب وحدة طاقة هوندا داخل السيارة.

وضمن حوار حصري له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح كوجي واتانابي رئيس شركة هوندا رايسينغ بأن الصانع الياباني تفاجأ بكل هذه التغييرات على تصميم السيارة.

حيث قال: "تفاجأنا كثيرًا بسيارة ريد بُل هذا العام، وما رأيناه من تغييرات كبيرة لسيارة آر.بي20".

وأضاف: "فزنا سويًا العام الماضي لـ 21 سباقًا من أصل 22، لكنهم رغم ذلك عمدوا إلى تغيير التصميم. إنه أمر مذهل!".

وتابع: "لقد طلبوا العديد من التعديلات من أجل أن يتناسب محركنا مع التصميم الجديد لسيارة آر.بي20. وبعد أن شاهدنا السيارة في الواقع، تفاجأنا للغاية بكل هذه التغييرات التي قاموا بها".