هوندا تغيّر محرك فيرشتابن بعد اكتشافها شذوذًا في البيانات

تحت قوانين خط الحظائر المغلق، عاد فيرشتابن لاستخدام نسخ أقدم من المحرك، الشاحن التوربيني، نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش" ونظام استعادة الطاقة الحركية "ام جي يو-كاي"، ولكن من دون التعرض لعقوبات إثر تلك التغييرات.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح متحدث باسم ريد بُل ريسينغ إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "بعد اكتشاف شذوذ في بيانات وحدة طاقة ماكس، قررنا أنه سيكون من الأفضل أن نغيّرها إلى نسخة أقدم من أجل السباق وقد حصلنا على إذن من فيا للقيام بذلك".

كما عمد ميكانيكيو ريد بُل كذلك إلى تغيير الجانب الأيسر من الهيكل، وحدة الكبح السلكي، والجانبين الأيمن والأيسر من المحور.

وكان الهولندي قد أشار في وقت مبكر من تصفيات السبت إلى أن الشعور بالسيارة كان "غريبًا" وأن التغيير الأخير ربما تسبب بذلك.

في هذه الأثناء، حصل سيرجيو بيريز على وحدة تخزين طاقة جديدة من مرسيدس وأنظمة تحكم إلكترونية كذلك. وهما النسختان الأخيرتان للمكسيكي هذا الموسم قبل أن يكون عُرضة للعقوبة.

في المقابل، بدّل لويس هاميلتون الإطار الأمامي الأيسر ضمن المجموعة التي سينطلق عليها من القسم الثاني للتصفيات، بينما غيّر أليكسندر ألبون الإطارين الخلفيين.

كما خضعت سيارتا ثنائي رينو لبعض التغييرات كذلك، حيث حصل إستيبان أوكون على عمود توجيه جديد، فيما تمّ وضع أرضية جديدة على سيارة دانيال ريكاردو إلى جانب بعض العناصر على القابض.