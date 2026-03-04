تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

هوندا تعترف: فترة "الخمول" قبل العودة أثرت على تطوير محرك أستون مارتن

قال كوجي واتانابي رئيس هوندا آر.سي.سي إن تأثير فترة من "الخمول" قبل تسريع برنامج عودة الشركة إلى الفورمولا 1 بدأ يظهر بوضوح.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إطلاق وحدة طاقة هوندا

إطلاق وحدة طاقة هوندا

الصورة من قبل: هوندا

كانت هوندا قد تراجعت عن قرارها بمغادرة الفورمولا 1 وارتبطت بشراكة مع أستون مارتن. لكن تجارب ما قبل موسم 2026 كانت صعبة للغاية، إذ أكد كوجي واتانابي رئيس هوندا أن الشركة اليابانية تعاني حاليًا من تأخر بدء العمل على محرك الفورمولا 1 الجديد.

وكانت هوندا تزود ريد بُل بالمحركات عندما قررت الانسحاب من الفورمولا 1. لكن صيغة المحركات الجديدة جذبت الشركة اليابانية للعودة إلى البطولة، لتبدأ شراكة جديدة مع أستون مارتن في حقبة 2026.

مع ذلك، أكملت أستون مارتن 400 لفة فقط خلال تجارب برشلونة والبحرين. وتعمل هوندا حاليًا على حل مشكلة الاهتزازات التي أعاقت جزءًا كبيرًا من برنامج تجارب البحرين. وسيُظهر سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي مدى نجاح هذا الحل.

وكانت هوندا قد تجاوزت بداية صعبة في مشروعها الأول لمحركات الشواحن التوربينية الهجينة في الفورمولا 1. إذ كانت النتائج والموثوقية مخيبتين للآمال خلال شراكتها مع مكلارين، لكنها لاحقًا حققت ست بطولات عالم مع ريد بُل.

اقرأ أيضاً:

وخلال مؤتمر صحفي سنوي لهوندا في طوكيو، تحدث واتانابي عن الفجوة الزمنية بين إقرار قوانين محركات 2026 وتشكيل فريق هندسي جديد للعمل على المشروع، مُشيرًا إلى أن هوندا تشعر الآن بتأثير تلك الفترة من "الخمول".

حيث قال: "أنهينا مشاركتنا الكاملة في الفورمولا 1 عام 2021، وعاد مهندسونا إلى العمل في الإنتاج التجاري وأدوار أخرى. غادر العديد من المهندسين في مارس 2022، ولم يبق سوى الميكانيكيين وعدد قليل من المهندسين لدعم ريد بُل".

وأضاف: "لذلك، في الواقع كانت هناك فترة من الخمول. تمت الموافقة على عودتنا في 2023 وبدأنا إعادة استقطاب الأشخاص منذ ذلك الحين، لذلك من الصحيح القول إن هناك فترة خمول، وتأثيرها يُشعر به الآن بصراحة".

وأكمل: "عندما تم تحديد الإطار العام للقوانين الجديدة في 2022، لم يكن لدينا العدد الكافي من الموظفين. إضافة إلى ذلك، لم يكن هناك سقف ميزانية في 2022، بينما بدأ مهندسونا العودة فقط في 2023 عندما أصبح سقف الميزانية ساريًا بالنسبة لنا. وبعبارة أدق، كان هناك تأخر زمني في إعادة المهندسين".

من جهته، علّق إيكو تاكيشي المدير الإداري لشركة هوندا ريسينغ كوربوريشن على هذا الأمر قائلًا: "كان هناك تأخر حقيقي في إعادة الأشخاص. وبسبب سقف الميزانية كنا متأخرين من الناحية الهيكلية. هذه المشكلة الزمنية، إلى جانب قيود سقف الميزانية، ساهمت في تأخر انطلاقتنا في المشروع. وهذا أمر أراجعه وأفكر فيه".

