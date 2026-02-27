مع دخول القوانين التقنية الجديدة حيز التنفيذ في موسم 2026، بدأ فريق أستون مارتن، تحت قيادة أدريان نيوي، العمل مع هوندا.

لكن هذه الشراكة لم تبدأ بالشكل المتوقع.

حيث انضمت أستون مارتن متأخرة إلى اختبارات برشلونة التمهيدية، ولم يحصل على وقت كافٍ على الحلبة حتى بعد انضمامه.

وعلى الرغم من أن الفريق كان جاهزاً في البحرين لأول تجارب رسمية قبل الموسم، فإن فترة الاختبارات تقلصت بسبب بعض المشاكل، تماماً كما حدث في اختبار برشلونة.

وأعلنت هوندا في اليوم الأخير أن فريق أستون مارتن اضطر إلى تقليص برنامجه بسبب مشاكل في البطارية ونقص بعض القطع، لينهي الفريق البريطاني اختبارات ما قبل الموسم مبكراً.

وقال المدير العام لهوندا ريسينغ، إيكوو تاكيشي، حول المشاكل التي واجهتها هوندا وأستون مارتن:

"الاهتزازات غير الطبيعية التي لوحظت خلال الاختبارات تسببت في تلف نظام البطارية، وكان هذا هو السبب الرئيسي لتوقف السيارة".

وأكمل: "من جانب وحدة الطاقة، نحن نحقق بطبيعة الحال في السبب ونعمل على إيجاد حلول، وفي الوقت نفسه تُنفّذ حلول أيضاً على جانب هيكل السيارة. على وجه التحديد، نحن نستخدم حالياً البطارية في ساكورا على منصة اختبارية، وأثناء إجراء التحليلات نقوم أيضاً باختبار العديد من الحلول".

واسترسل: "مما نراه، فإن الاهتزازات هي التي ألحقت الضرر بالبطارية، لذلك لا يمكننا القول إن البطارية نفسها هي المسؤولة بشكل مباشر".

وأضاف: "لم تكن هناك أية مشاكل اهتزازات لدى ريد بُل، وأعتقد أن أحد أسباب ذلك هو التغييرات الكبيرة في القوانين. وقد يكون سبب آخر هو التعديلات الكبيرة في وحدة الربط".

إطلاق وحدة طاقة هوندا الصورة من قبل: هوندا

واستكمل: "بطبيعة الحال، المصدر الرئيسي للاهتزازات هو وحدة الطاقة. ولكن، كما هو شائع في عمليات تطوير السيارات، عندما يتم دمج الوحدة في السيارة، فإنها تتفاعل مع سطح المسار، وتنشأ الاهتزازات نتيجة تداخل عوامل متعددة".

واستكمل: "في الختام، من الصعب للغاية تحديد سبب حدوث هذا الوضع الذي لم يكن موجوداً لدى ريد بُل هذه المرة. لذلك، فالمسألة لا تتعلق بتفوق فريق على آخر من الناحية التقنية، بل بكيفية النظر إلى السيارة ككل؛ ولسوء الحظ، فإن تداخل العوامل أدى إلى هذه النتيجة الصعبة هذه المرة".

وعند سؤاله عن تصريح أدريان نيوي بأن استعادة الطاقة لم تصل حتى إلى 250 كيلوواط، أجاب تاكيشي:

"بصراحة، لم أسمع شيئاً عن ذلك. ومن خلال ما سمعته منه مباشرة، فإنه لا يملك رأياً واضحاً حول هذا الموضوع أيضاً".

من جانبه، قال رئيس هوندا ريسينغ، كوجي واتانابي: "قد تكون هناك مشاكل مختلفة على الجانبين، لكننا نستهدف شراكة طويلة الأمد، وفي هذه المرحلة نحن متحدون في رغبتنا بحل الأمور كفريق واحد".

وأكمل: "أجريت مكالمات هاتفية إيجابية للغاية مع (لورانس سترول) مالك الفريق ومع نيوي حول كيفية معالجة الوضع. وبالطبع، ومع اقتراب الجولة الافتتاحية للموسم، سنبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين للسباق في أستراليا. من الطبيعي أن يشعر سائقا الاختبار بالإحباط، لكن الرد الوحيد الممكن هو الأداء".

واختتم: "نهدف إلى التحضير بشكل كامل والمنافسة بالشكل الصحيح".