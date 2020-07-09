هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا

أُجبر فيرشتابن على التوجّه إلى خطّ الحظائر والانسحاب بعد 11 لفّة من عمر السباق الأحد الماضي، بينما اضطرّ زميله ألبون للانسحاب وإيقاف سيارته على المسار في اللفّات الأخيرة بعد احتكاكه السابق بلويس هاميلتون.

وقالت هوندا أنّ فحصت وحدتَي الطاقة على السيارتَين ووجدت بأنّهما على ما يرام، لذا ستُواصل استخدامهما نهاية الأسبوع الجاري.

وقال تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد: "المشاكل التي واجهناها على سيارتَي ريد بُل في السباق الماضي كانت مشاكل كهربائيّة، لكنّها تسبّبت في مضاعفات مختلفة".

وأضاف: "حلّلنا ما حدث على السيارتَين رفقة الفريق وطبّقنا إجراءات مضادة لنهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "بالنظر إلى أنّ وحدات طاقتنا لم تتعرّض لأيّ ضرر بسبب تلك المشاكل، فإنّ ماكس وأليكس سيُواصلان استخدام وحدتَي طاقتهما نهاية هذا الأسبوع. نهدف لإكمال السباق نهاية الأسبوع الجاري بجميع السيارات الأربع وتحقيق نتيجة جيّدة".

وشدّد تانابي على فائدة خوض سباقَين على ذات الحلبة بالقول: "ذلك يعني أنّ بياناتنا تكون محدّثة وعاكسة للواقع، بالرغم من أنّ عاملًا قد يؤثّر على عملنا هو إمكانيّة تهاطل الأمطار وحتّى مواجهة عواصف رعديّة نهاية الأسبوع الجاري".