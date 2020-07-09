فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا

المشاركات
التعليقات
هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا
09-07-2020

كشفت هوندا عن أنّ ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون واجها مشاكل كهربائيّة في جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد، حيث طبّق الصانع الياباني "إجراءات مضادة" لمعالجة تلك المشاكل.

أُجبر فيرشتابن على التوجّه إلى خطّ الحظائر والانسحاب بعد 11 لفّة من عمر السباق الأحد الماضي، بينما اضطرّ زميله ألبون للانسحاب وإيقاف سيارته على المسار في اللفّات الأخيرة بعد احتكاكه السابق بلويس هاميلتون.

وقالت هوندا أنّ فحصت وحدتَي الطاقة على السيارتَين ووجدت بأنّهما على ما يرام، لذا ستُواصل استخدامهما نهاية الأسبوع الجاري.

وقال تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد: "المشاكل التي واجهناها على سيارتَي ريد بُل في السباق الماضي كانت مشاكل كهربائيّة، لكنّها تسبّبت في مضاعفات مختلفة".

وأضاف: "حلّلنا ما حدث على السيارتَين رفقة الفريق وطبّقنا إجراءات مضادة لنهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "بالنظر إلى أنّ وحدات طاقتنا لم تتعرّض لأيّ ضرر بسبب تلك المشاكل، فإنّ ماكس وأليكس سيُواصلان استخدام وحدتَي طاقتهما نهاية هذا الأسبوع. نهدف لإكمال السباق نهاية الأسبوع الجاري بجميع السيارات الأربع وتحقيق نتيجة جيّدة".

وشدّد تانابي على فائدة خوض سباقَين على ذات الحلبة بالقول: "ذلك يعني أنّ بياناتنا تكون محدّثة وعاكسة للواقع، بالرغم من أنّ عاملًا قد يؤثّر على عملنا هو إمكانيّة تهاطل الأمطار وحتّى مواجهة عواصف رعديّة نهاية الأسبوع الجاري".

المقال التالي
راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا

المقال السابق

راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
51د

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا

راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا

بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"

فيراري ستسرّع تقديم تحديثاتها إلى نهاية الأسبوع الجاري
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري ستسرّع تقديم تحديثاتها إلى نهاية الأسبوع الجاري

فيتيل: كان من المستحيل التعرّف على سيارة فيراري "اس.اف1000" في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: كان من المستحيل التعرّف على سيارة فيراري "اس.اف1000" في النمسا

"فيا" تؤسس لجنة جديدة لنزاعات قوانين الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

"فيا" تؤسس لجنة جديدة لنزاعات قوانين الفورمولا واحد

ريد بُل لم تقرّر بعد تصميم الأنف الأفضل لجائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل لم تقرّر بعد تصميم الأنف الأفضل لجائزة ستيريا الكبرى

أحدث الأخبار

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
51د

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا

راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا

بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"

رينو لا تخطط لمشاركة ألونسو في التجارب الحرة في 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

رينو لا تخطط لمشاركة ألونسو في التجارب الحرة في 2020

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا

51د
2
فورمولا 1

فيتيل: كان من المستحيل التعرّف على سيارة فيراري "اس.اف1000" في النمسا

3
فورمولا 1

راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا

4
فورمولا 1

ويبر معلقاً على فيتيل وفيراري: "الزواج انتهى"

5
فورمولا 1

مرسيدس واثقة من حل مشاكل علبة التروس التي واجهتها في النمسا

أحدث ملفات الفيديو

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا
فورمولا 1

هوندا تطبّق "إجراءات مضادة" بعد الانسحاب المزدوج لريد بُل في النمسا

راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا
فورمولا 1

راسل يتّجه للانتقال إلى محرّك جديد من مرسيدس بعد عطل سباق النمسا

بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"
فورمولا 1

بوتاس: حلم تحقيق لقب بطولة العالم "لا يزال حيًا"

رينو لا تخطط لمشاركة ألونسو في التجارب الحرة في 2020
فورمولا 1

رينو لا تخطط لمشاركة ألونسو في التجارب الحرة في 2020

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"
فورمولا 1

مرسيدس: مشكلة علبة التروس "معقّدة"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.