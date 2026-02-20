هوندا تصدر بيانًا بشأن مشاكل أستون مارتن وتجاربها "الصعبة" في البحرين
رغم أن الشراكة المصنعية بين الشركة اليابانية وفريق سيلفرستون لم تخض أي سباق بعد، فإن بداية التعاون لم تكن مثالية.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: بيتر فوكس
تعرض الفريق، الذي أكمل ما مجموعه 268 لفة فقط خلال التجارب التمهيدية في برشلونة وأول تجارب في البحرين، لانتكاسة كبيرة خلال محاكاة السباق الخاصة بألونسو يوم أمس الخميس.
إذ توقف السائق الإسباني بسبب عطل عند المنعطف الرابع قبل ثلاث ساعات ونصف من تسليم السيارة إلى لانس سترول في اليوم الأخير من التجارب اليوم الجمعة. وقد شوهد وهو يدير المحرك عند عدد دورات مرتفع قبل حدوث العطل.
وبسبب بقاء السيارة على الحلبة، اضطر أفراد الفريق إلى ارتداء قفازات واقية لمساعدة المسؤولين على سحب السيارة بأمان، ولم يتمكن ألونسو من العودة إلى الحلبة.
وبذلك، أكمل ألونسو 255 لفة فقط خلال كامل فترة التجارب. وللمقارنة، أكمل ماكس فيرستابن 137 لفة بمفرده في اليوم الثاني من التجارب الثانية.
وعقب الحادثة، أصدرت هوندا البيان التالي: "خلال الطلعة الأخيرة مع فرناندو ألونسو أمس، حددنا مشكلة متعلقة بالبطارية أثرت على برنامج التجارب الخاص بنا مع فريق أستون مارتن في الفورمولا 1".
وأضاف البيان: "ومنذ ذلك الحين، أجرينا عمليات محاكاة على منصة الاختبار التابعة لـ اتش.آر.سي في ساكورا".
وأكمل: "وبسبب هذه الحالة ونقص بعض مكونات وحدة الطاقة، قمنا بتعديل برنامج التجارب لهذا اليوم ليكون محدودًا جدًا ويقتصر فقط على جولات قصيرة".
