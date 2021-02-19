هوندا تشرح أبرز التغييرات في محرّكها لموسم 2021

يدخل الصانع الياباني موسمه الأخير في الفورمولا واحد ويأمل أن يختتم آخر فتراته على نحوٍ جيّد مع ريد بُل وألفا تاوري.

وبعد تسريعها تقديم وحدة طاقة كان من المفترض تقديمها لموسم 2022، قالت هوندا أنّ العلامات الأولى من اختبارات جهاز الداينو في اليابان مشجّعة.

وقال تويوهار تانابي المدير التقنيّ لبرنامج الفورمولا واحد في هوندا أنّ الصانع الياباني يشعر بأنّه "متجهّزٌ جيّدًا" بعد العمل الذي أنجزه في الفترة الشتويّة.

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وقال الياباني ضمن حدث الكشف عن سيارة ألفا تاوري الجديدة: "الأرقام التي شاهدناها على جهاز الداينو تتماشى مع ما توقّعناه. دعونا نرى مدى تنافسيّتنا على المسار خلال السباقات الحقيقيّة".

وقال تانابي أنّ بعض جوانب وحدة الطاقة كانت محطّ أغلب التغييرات الكبيرة، حيث سعت هوندا لتحقيق مكاسب بالمقارنة مع منافساتها.

وقال حيال ذلك: "من الصعب الدخول في تفاصيل أيّ المكوّنات عرفت أكثر تعديلات، لكن من أجل تحسين الطاقة والموثوقيّة فإنّنا أدخلنا تعديلات على محرّك الاحتراق الداخلي، والتوربينة ونظام إيرز".

وأضاف: "هذا عامنا الثالث مع ألفا تاوري ومن أجل التحسّن ككلّ، فقد حسّنا توضيب وحدة الطاقة بأكملها".

كما تطرّق تانابي إلى مراجعة موعد تقديم الوحدة الجديدة ودفع ذلك إلى هذا العام.

وقال حيال ذلك: "كنّا سنقدّم وحدة الطاقة الجديدة هذا العام قبل جائحة كورونا. لكن بالنظر إلى كلّ الصعوبات والقيود نتيجة طول فترة الإقفال بالنسبة للفورمولا واحد، بالتوازي مع فترة الإقفال الأوروبيّ وتأجيل تزويد المكوّنات، فقد قرّرنا تأجيل ذلك حتّى 2022".

وأضاف: "لكن بأخذ القرار الذي تمّ الإعلان عنه في أكتوبر 2020 بالحسبان، أي أنّ هوندا ستُغادر الفورمولا واحد نهاية 2021، أعدنا تقييم الوضع وغيّرنا خططنا مجدّدًا لإعادة تقديم المحرّك الجديد في 2021".

ثمّ تابع: "كان الحيّز الزمني ضيّقًا جدًا لإجراء هذا التغيير، لكنّنا تمكّنا من من تسريع برنامج التطوير والتحضير. شعرنا بأنّنا نريد استخدام كامل معارفنا التقنيّة قبل مغادرة الرياضة".

كما رحّب تانابي بالاتّفاق بين هوندا وريد بُل ليستحوذ الصانع النمساويّ على الملكيّة الفكريذة لوحدات الطاقة بدءًا من العام المقبل.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه الخيار الصائب بالنسبة لهوندا بالنظر إلى علاقتنا مع ألفا تاوري وريد بُل، ومدى استفادة هوندا من هتين الشراكتين".

وأكمل: "كما أنّ ذلك يعكس أهميّة دورنا وتاريخنا كجزء من عالم الفورمولا واحد على مرّ العقود. لذا أنا سعيدٌ لأنّ هوندا كانت قادرة على مساعدة فريقَين والبطولة كذلك بهذا الشكل".