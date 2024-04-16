هوندا تستهدف المنافسة على لقب الفورمولا واحد مع أستون مارتن بدءًا من 2026

ستنتقل هوندا بمحركاتها المصنعية بدءًا من 2026 إلى أستون مارتن، مُنهيةً تعاونًا أكثر من ناجح مع ريد بُل.

فبعد قرارها المبدئي بالانسحاب من منافسات الفورمولا واحد - ما دفع ريد بُل للعمل على وحدات طاقة خاصة بها والدخول في شراكة في مع فورد لموسم 2026 - اضطرّت هوندا للبحث عن شريك مصنعي جديد عندما عدلت عن قرار انسحابها من البطولة.

وبعد أن تواصلت معها عدّة فرق، فقد أثار إعجابها طموح سترول مالك أستون مارتن الساعي لوضع كل العناصر اللازمة داخل فريقه من أجل المنافسة على اللقب بدءًا من 2026.

وضمن حوار حصري له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح كوجي واتانابي رئيس شركة هوندا رايسينغ بأن علامته تتشارك ذات الهدف كذلك.

وعند سؤاله عن طموحات هوندا مع شريكها الجديد، قال واتانابي: "الهدف هو أن نصبح أبطالًا للعالم بدءًا من 2026".

وأضاف: "نعلم أن ذلك سيكون هدفًا صعبًا للغاية، لكننا بحاجة لبعض الأهداف الجيدة كي نبذل أفضل جهودنا سويًا مع أستون مارتن".

وتابع: "لذلك وضعنا سويًا مع سترول وتوشيهيرو ميبي (المدير التنفيدي لهوندا) الهدف بأن نفوز ببطولة العالم في ذاك العام. لكن الواقع لن يكون سهلًا للغاية".

وحين سُئِل عما إذا ستملك شراكة أستون مارتن-هوندا كافة العناصر لبلوغ ذلك الهدف، قال واتانابي: "نفتقر لبعض الأمور الآن على الأرجح، لكن يجب أن نخبر بعضنا البعض بما نفتقده، ما نفتقر إليه من جانب أستون مارتن وكذلك من جانب هوندا. تلك محادثات صريحة ضرورية لنصبح فريق صدارة سويًا".