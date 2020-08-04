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هوندا تستعين ببرادل بديلًا عن مارك ماركيز في التشيك

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هوندا تستعين ببرادل بديلًا عن مارك ماركيز في التشيك
04-08-2020

أكّدت هوندا استعانتها بستيفان برادل عوضًا عن مارك ماركيز المصاب لسباق جائزة التشيك الكبرى للموتو جي بي نهاية الأسبوع الجاري.

كسر ماركيز يده خلال الحادث الذي تعرّض له في سباق جائزة إسبانيا الكبرى وخضع لعمليّة جراحيّة شهدت تثبيت صفيحة تيتانيوم و12 وبرغيًا في عظمه.

وأقدم الإسباني على محاولة للتسابق في الجولة الثانية في الأسبوع التالي مباشرة، لكنّه اضطرّ لإلغائها بسبب تورّم يده.

وفي حين أنّه كان يتّجه للمشاركة في الجولة الثالثة نهاية الأسبوع الجاري في برنو في التشيك، إلّا أنّ هوندا أعلنت أمسٍ الإثنين عن خضوعه لعمليّة جراحيّة ثانية من أجل تغيير الصفيحة في يده بعد أن تعرّضت للكثير من الإجهاد.

لهذا السبب لن يُشارك الإسباني في هذه الجولة، ما سيحدّ من آماله في الحفاظ على لقب البطولة هذا العام.

وأكّدت هوندا الآن أنّ برادل سيحلّ مكان ماركيز في سباق برنو.

ويتأخّر ماركيز بـ 50 نقطة عن المتصدّر فابيو كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها على إثر انتصارَيه في بداية الموسم في خيريز.

ولا يزال موعد عودة ماركيز غير واضحٍ في الوقت الحاضر، لكن يبدو بأنّه قد يتغيّب عن هذه السباقات الثلاثة المقبلة من أجل السماح ليده بالتعافي بشكلٍ كامل، وهو ما سيحرمه على الأرجح من تحقيق لقبه السابع في الفئة العليا.

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