هوندا تستبعد مشروع محرّك الفورمولا واحد لموسم 2026

سيُغادر الصانع الياباني الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري، لكنّه أعلن عن شراكة جديدة مفصّلة مع العلامة النمساويّة.

فمع استحواذ ريد بُل على الملكيّة الفمريّة لوحدة طاقة هوندا الحاليّة، سيُواصل المهندسون الحاليون المنخرطون في المشروع العمل على أنشطة سباقات الجائزة الكبرى لموسم 2022 على الأقلّ.

وسيتمّ تجميع وحدات الطاقة في اليابان، وستُواصل هوندا توفير الدعم الهندسي على المسار وكذلك دعم عمليّات التسابق في العام المقبل.

لكنّ هوندا ستُبقي على انخراطها في أنشطة رياضة المحرّكات بشكلٍ عام من خلال شراكة طويلة الأمد مع ريد بُل ستشمل برنامج تطوير السائقين، وأنشطة التسابق في فئات أخرى.

وأشعرت تلك الصفقة، بالتوازي مع حقيقة إبقاء هوندا مطّلعة على المباحثات الجارية بشأن خطط محرّكات الفورمولا واحد لموسم 2026، التكهّنات بشأن إمكانيّة إغراء الصانع الياباني بالعودة في المستقبل القريب.

وتضغط الفورمولا واحد من أجل اعتماد الوقود المستدام، وهو جانبٌ بدأ يحظى باهتمام متنامٍ من قبل مختلف مصنّعي السيارات حول العالم.

لكن بالرغم من إشارة البعض إلى أنّ مغادرة هوندا للفورمولا واحد قد لا تكون نهائيّة بشكلٍ حاسم، إلّا أنّ الصانع الياباني أوضح عدم نيّته العودة، وأنّه لم تكن هناك أيّ محادثات على المستوى الإداري العالي حيال أيّ انخراطٍ في الجيل المقبل من وحدات الطاقة.

وبحديثه ضمن حدثٍ إعلامي في طوكيو، فنّد كوجي واتانابي رئيس عمليّات العلامة والتواصل في هوندا مواصلة الصانع الياباني تطوير وحدات الطاقة سواءً بنفسه أو من خلال شراكته المتواصلة مع ريد بُل.

وقال الياباني: "لا توجد إمكانيّة للتعاون في مشروع الجيل المقبل من وحدات الطاقة".

وأضاف: "جميع مهندسينا الذين سيكونون منخرطين في إطلاق وحدة ريد بُل باورترينز سيكونون هناك في 2022 فقط لدعم إطلاق تلك الوحدة وبدء ذلك القسم العمل بسلاسة".

وأكمل: "لا يُمكنني فعل ذلك (مشروع محرّك 2026) حتّى لو طُلب منّا ذلك. ليست لديّ نيّة لفعل ذلك الآن، ولم أتلقّ أيّ طلبٍ بذلك".

ويُواصل مصنّعو المحرّكات الحاليون في الفورمولا واحد محادثاتهم بشأن قوانين محرّكات 2026 الجديدة، حيث يُؤمل أن يتمّ التوصّل إلى صفقة للتخلّي عن نظام "ام.جي.يو-اتش" ليكون ذلك كافيًا لإغراء بورشه أو آودي بالانضمام إلى الرياضة.

تويوهارو تانابي، المدير التقني لهوندا وماساشي ياماموتو، رئيس هوندا موتورسبورت ​ تصوير: صور موتورسبورت