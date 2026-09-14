استبدلت هوندا، شريكة أستون مارتن في المحركات، مسؤول مشروع برنامج وحدة الطاقة الخاصة بها في الفورمولا 1، ضمن إطار سعيها للعودة إلى دائرة المنافسة.

وأعلنت الشركة اليابانية يوم الاثنين أن مسؤول تطوير المحرك تتسوشي كاكودا سيُستبدل بمساعده الحالي يويتشيرو فوكاو، اعتبارًا من 1 أكتوبر.

وكشفت شركة هوندا ريسينغ كوربوريشن أن هذه الخطوة تأتي ضمن "عملية انتقال مخطط لها"، لكنها أضافت أن الهدف يتمثل أيضًا في "تسريع" تطوير وحدة الطاقة.

وقالت هوندا في بيان: "ستنفذ شركة هوندا ريسينغ كوربوريشن تغييرًا في قيادة برنامج تطوير وحدة الطاقة الخاصة بها في الفورمولا 1، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بهدف مواصلة تسريع تطوير وحدة الطاقة وضمان انتقال سلس إلى الجيل المقبل من المهندسين."

وأضافت: "سيتولى يويتشيرو فوكاو، الذي يشغل حاليًا منصب مساعد قائد المشروع (نائب قائد مشروع الفورمولا 1، ورئيس قسم البرمجيات)، دور قائد المشروع، خلفًا لتتسوشي كاكودا، الذي قاد عملية تطوير وحدة الطاقة حتى الآن".

"ويأتي هذا التغيير التنظيمي ضمن عملية انتقال مخطط لها تهدف إلى ضمان نقل الخبرات التقنية بصورة موثوقة إلى الجيل المقبل من المهندسين."

وعانت هوندا من بداية كارثية للحقبة الجديدة في 2026، إذ واجهت صعوبات على صعيد الأداء والموثوقية جعلتها مؤهلة للحصول على مساعدة إضافية في التطوير. ومن خلال تنفيذ التغيير الإداري الآن، تأمل هوندا في الاستفادة من تطوير وحدة طاقة خضعت لإعادة تصميم شاملة لعام 2027.

تتسوشي كاكودا، شركة هوندا للسباقات الصورة من قبل: Giorgio Piola

وأضافت هوندا: "بعد إدخال اللوائح الجديدة في عام 2026، ومع توقع إجراء تغييرات إضافية على اللوائح اعتبارًا من عام 2027 وما بعده، تهدف هوندا إلى إنشاء إطار قوي للتطوير وتقديم وحدة طاقة عالية التنافسية من خلال الانتقال إلى الهيكل الجديد في مرحلة مبكرة."

وبعد بداية كارثية لموسم 2026، مُنحت هوندا مساعدة إضافية على صعيد وحدة الطاقة في مايو، بما يتجاوز التوصيات الأولية نظام فرص التطوير والتحديث الإضافية ADUO. لكن خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى، جرت محادثات إضافية بين رئيس فيا محمد بن سُليّم ولورانس سترول وفرناندو ألونسو من أستون مارتن بشأن ما يمكن القيام به أيضًا لمساعدة الشركة المصنّعة التي تعاني من الصعوبات.

ويتمثل أحد المقترحات في إعادة النظر بشكل أكبر في نظام ترقيات ADUO المصمم لمساعدة الشركة المصنّعة التي تتراجع في المنافسة، مع إبداء كل من مرسيدس وريد بُل-فورد انفتاحهما على إجراء المزيد من التعديلات.