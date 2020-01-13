هوندا تريد توفير محرّك ثابت الأداء في جميع الحلبات

حقّق الصانع الياباني خطوة كبيرة إلى الأمام على صعيد وحدة طاقته خلال موسمٍ أوّل مشجّع مع ريد بُل، حيث ساعد ماكس فيرشتابن على تحقيق انتصارات في ريد بُل رينغ، وهوكنهايم وإنترلاغوس، وهي ثلاث حلبات تضمّنت خطوطًا مستقيمة طويلة.

ويأمل فيرشتابن وفريقه ريد بُل، بعد أن جدّدا شراكتهما حتّى 2023، المنافسة للمرّة الأولى على اللقب ضمن الحقبة الهجينة، حيث تعي هوندا حجم هذا الطموح.

وعندما سُئل إن كان على الفريق استهداف بدء موسم 2020 كثاني أسرع الفرق خلف البطلة مرسيدس، قال ماساشي ياماموتو المدير الإداري لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نتّفق مع هذه النظرة. ومن أجل جعل ذلك حقيقة، فإنّ علينا كهوندا تحضير محرّك جيّد".

وأضاف: "لن أقول بأنّ محرّك هذا العام (2019) كان غير مستقرّ، لكن كان هناك تحبيذ لبعض الحلبات على أخرى. لا يجب أن يحدث ذلك".

وأردف: "لذا يُمكننا حينها أن نقول لماكس: ها نحن ذا، نحن جيّدون في كلّ مكان وكلّ سباق. علينا توفير ذلك النوع من المحرّكات والقيام ببرنامج تطوير جيّد".

وبالرغم من أنّ هوندا بدت متمتّعة بأفضليّة على مرسيدس في بعض الحلبات على صعيد الطاقة، مثلما أظهر بيير غاسلي بتغلّبه على لويس هاميلتون في الخطّ المستقيم نحو خطّ النهاية في البرازيل، لا تزال هوندا مقتنعة بأنّها أكملت الموسم "خلف فيراري ومرسيدس".

وبالرغم من أنّها حقّقت خطوات واضحة على صعيد الطاقة، أرجع ياماموتو ذلك بالأساس إلى التحسينات التي شهدها جانب الموثوقيّة، وذلك بالمقارنة مع سجلّ هوندا السابق منذ عودتها إلى البطولة في 2015 ومعاناة ريد بُل من جهة أخرى مع مزوّدتها السابقة رينو – وهو ما ساعد فيرشتابن على تحقيق أفضل نتيجة له في مسيرته في البطولة بحلوله ثالثًا في بطولة السائقين في 2019.

وقال الياباني: "أعتقد بأنّ ما قدّمناه للفريق أو لماكس هذا العام بالمقارنة مع الماضي تمتّع بموثوقيّة أعلى، كما حصل على بعض الوقت الإضافيّ لإعداد سيارته للتصفيات".

وأضاف: "لا يحتاج للقلق حيال تعطّل المحرّك. لذا يُمكنه الحصول على المزيد من الوقت لإعداد السيارة بشكلٍ مناسبٍ أكثر للسباق والتصفيات".

واختتم حديثه بالقول: "كما أعتقد بأنّ ذلك هو سبب تحقيق ماكس لنتيجة أفضل من 2018 على وجه الخصوص".