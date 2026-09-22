هوندا ترد على تصريحات بن سُليّم: نعمل بجد لتحسين أدائنا "بجهودنا الذاتية"
أكد شينتارو أوريهارا، كبير مهندسي هوندا، أن الشركة اليابانية لا تتوقع "حلًا سحريًا" من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لتقليص الفارق مع منافسيها.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
كان رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم قد صرح سابقًا بأنه أجرى مناقشات مع فرناندو ألونسو بشأن لوائح 2026، وأنه بسبب عدم رضاه عن الرياضة، "لا يمكننا بالتأكيد أن نسمح لفرناندو بالرحيل".
وتُعد هوندا واحدة من مصنعي المحركات الذين تتأخر قياسات أدائهم بأكثر من 4% عن معيار محرك الاحتراق الداخلي الخاص بسيارة ريد بُل. ويمنح هذا الوضع هوندا فرصتين إضافيتين تطويرتين بموجب لوائح ADUO.
ومن جانب هوندا، شدّد شينتارو أوريهارا على أن التركيز الأساسي للعلامة التجارية ينصب على تحسين أدائها ذاتيًا. وبينما لا توجد تحديثات كبيرة مخطط لها لما تبقى من موسم 2026، تعتقد هوندا أنه لا يزال هناك المزيد من الإمكانات التي يمكن استخراجها من الحزمة الحالية.
وعندما سُئل عن تصريحات بن سُليّم، أجاب أوريهارا: "لا أعرف ما الذي يدور في ذهنه، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يقدم لنا حلًا سحريًا".
"نحن نركز على برنامج التطوير الخاص بنا ونعمل بجد لتحسين أنفسنا من خلال جهودنا الخاصة؛ وهذه هي خطتنا الحالية".
"في الوقت الحالي، ليست لدينا أية تحديثات كبيرة مخطط لها لهذا العام، لكننا نعتقد أنه لا يزال هناك مجال لتحسين أدائنا من خلال تعديلات طفيفة".
بعد سباق مونزا عالي السرعة والحلبة الجديدة في إسبانيا، تستعد الفورمولا 1 لجائزة أذربيجان الكبرى لبدء سلسلة السباقات الثلاثة المتتالية في الموسم.
وضمن تقييمه لما قبل السباق، قال أوريهارا إنه يأمل في مواصلة تحقيق تحسينات تدريجية مع اكتسابهم فهمًا أفضل لوحدة الطاقة: "بالنظر إلى التحسينات في قابلية القيادة في كل من مونزا ومدريد، نرى أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
"من الآن فصاعدًا، سنواصل العمل على إدارة الطاقة وإعدادات المحرك؛ من خلال اتخاذ خطوات صغيرة وتجميع ما لدينا معًا لتحسين أدائنا بشكل مطّرد".
شارك أو احفظ هذه القصّة
فرناندو ألونسو يكشف ما يعتبره "أعظم إرث" له في الفورمولا 1
غونتر شتاينر يرد على رئيس "فيا" بسبب تصريحاته بشأن فرناندو ألونسو
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
مرسيدس منفتحة على إعادة النظر في نظام ADUO وسط محادثات ألونسو مع رئيس "فيا"
ألونسو يضيف بوغاتي فيرون مكسوة بالكروم إلى مجموعة سياراته "المذهلة"
أحدث الأخبار
مكلارين تستعد لفصل جديد في رياضة السيارات بهوية بصرية متجددة
حجار عن عودته بعد الإصابة: "متحمس للغاية"
هوندا ترد على تصريحات بن سُليّم: نعمل بجد لتحسين أدائنا "بجهودنا الذاتية"
لاوسون يصف تجربته مع ريد بُل تحت قيادة ميكيز: "كان شخصًا انسجمت معه جيدًا حتى قبل ذلك"
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات