هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

تبخّرت آمال فيرشتابن بمنافسة مرسيدس في موجيللو في غضونٍ ثوانٍ قليلة من الانطلاقة عندما فقد الطاقة فجأة وتراجع في الترتيب قبل أن يكون طرفًا في حادث في المنعطف الثاني.

واستغلّت هوندا الفترة الفاصلة من أجل التوصّل إلى سبب المشكلة، وخلُصت إلى أنّها غير متعلّقة بالمكوّنات الأساسيّة من وحدة الطاقة.

عوضًا عن ذلك فإنّها كانت عبارة عن تشكيلة من العوامل المرتبطة بالأنظمة الكهربائيّة والبرمجيّة للمحرّك أدّت إلى تلك المشكلة.

وبذل الصانع الياباني الكثير من الجهد في محاولة لتفادي تكرارها.

وبحديثه قبيل جائزة روسيا الكبرى، قال تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد: "باستغلال الفترة الماضية منذ سباق موجيللو فإنّ أولويتنا كانت إجراء تحليل متأنٍّ ودقيق لأسباب انسحاب ماكس من السباق".

وأضاف: "كشف تحقيقنا أنّ عدّة عوامل تسبّبت في مشكلة وكنّا قادرين على اتّباع تدابير مضادة للتعامل معها بهدف ضمان عدم تكرارها".

وكان فيرشتابن محبطًا للغاية من انسحابه في موجيللو، حيث تعهّدت ريد بُل بتقديم تحديثٍ كامل للوضع له قبل روسي.

وبالحديث عن الوضع إثر تلك المحادثات، قال فيرشتابن أنّه يؤمن ببذل الجميع كلّ ما في وسعهم لتحسين الأمور للمستقبل.

وقال الهولندي حول سباق موجيللو: "بالطبع ليس من الرائع مغادرة عطلة نهاية الأسبوع بتلك الطريقة، خاصة عندما كنت أعتقد بأنّ لدي فرصة جيّدة لتجاوز مجرّد منصّة تتويج (أي الفوز)، لكن علينا تجاوز ذلك".

وأكمل: "تباحثنا في المسألة بالطبع كفريق والجميع يعمل في ذات الوجهة ويُحاول المنافسة على كلّ إمكانيّة في كلّ سباق".

وسينتقل سائقو هوندا إلى استخدام وحدة طاقة ثالثة نهاية هذا الأسبوع وفق المخطّط الرئيسي لإكمال الموسم من دون أيّة تغييرات إضافيّة، وجاء هذا التغيير من دون أن يكون مرتبطًا بالمشاكل التي ظهرت في موجيللو.