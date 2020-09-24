فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
19 ساعات
:
44 دقيقة
:
01 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

تذاكر
المشاركات
التعليقات
هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو
من قبل:

أدخلت هوندا تغييرات على الأنظمة الكهربائيّة والبرمجيات على محرّكها في بطولة العالم للفورمولا واحد في محاولة لتفادي تكرار المشاكل التي عصفت بماكس فيرشتابن خلال جائزة توسكانا الكبرى.

تبخّرت آمال فيرشتابن بمنافسة مرسيدس في موجيللو في غضونٍ ثوانٍ قليلة من الانطلاقة عندما فقد الطاقة فجأة وتراجع في الترتيب قبل أن يكون طرفًا في حادث في المنعطف الثاني.

واستغلّت هوندا الفترة الفاصلة من أجل التوصّل إلى سبب المشكلة، وخلُصت إلى أنّها غير متعلّقة بالمكوّنات الأساسيّة من وحدة الطاقة.

عوضًا عن ذلك فإنّها كانت عبارة عن تشكيلة من العوامل المرتبطة بالأنظمة الكهربائيّة والبرمجيّة للمحرّك أدّت إلى تلك المشكلة.

وبذل الصانع الياباني الكثير من الجهد في محاولة لتفادي تكرارها.

وبحديثه قبيل جائزة روسيا الكبرى، قال تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد: "باستغلال الفترة الماضية منذ سباق موجيللو فإنّ أولويتنا كانت إجراء تحليل متأنٍّ ودقيق لأسباب انسحاب ماكس من السباق".

وأضاف: "كشف تحقيقنا أنّ عدّة عوامل تسبّبت في مشكلة وكنّا قادرين على اتّباع تدابير مضادة للتعامل معها بهدف ضمان عدم تكرارها".

وكان فيرشتابن محبطًا للغاية من انسحابه في موجيللو، حيث تعهّدت ريد بُل بتقديم تحديثٍ كامل للوضع له قبل روسي.

وبالحديث عن الوضع إثر تلك المحادثات، قال فيرشتابن أنّه يؤمن ببذل الجميع كلّ ما في وسعهم لتحسين الأمور للمستقبل.

وقال الهولندي حول سباق موجيللو: "بالطبع ليس من الرائع مغادرة عطلة نهاية الأسبوع بتلك الطريقة، خاصة عندما كنت أعتقد بأنّ لدي فرصة جيّدة لتجاوز مجرّد منصّة تتويج (أي الفوز)، لكن علينا تجاوز ذلك".

وأكمل: "تباحثنا في المسألة بالطبع كفريق والجميع يعمل في ذات الوجهة ويُحاول المنافسة على كلّ إمكانيّة في كلّ سباق".

وسينتقل سائقو هوندا إلى استخدام وحدة طاقة ثالثة نهاية هذا الأسبوع وفق المخطّط الرئيسي لإكمال الموسم من دون أيّة تغييرات إضافيّة، وجاء هذا التغيير من دون أن يكون مرتبطًا بالمشاكل التي ظهرت في موجيللو.

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

المقال السابق

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى تذاكر
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي

تحليل: كيف ستُقلّص الفورمولا واحد مستويات الارتكازيّة مجدّدًا لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف ستُقلّص الفورمولا واحد مستويات الارتكازيّة مجدّدًا لموسم 2021

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"

دوفيزيوزو "لا يزال غير قادرٍ" على مُلاءمة أسلوب كبحه
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو "لا يزال غير قادرٍ" على مُلاءمة أسلوب كبحه

مكلارين متفاجئة من سحب سترول "الغاضب" لاستئناف عقوبة ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين متفاجئة من سحب سترول "الغاضب" لاستئناف عقوبة ريسينغ بوينت

أحدث الأخبار

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي

رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

42د
2
فورمولا 1

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

3
فورمولا 1

تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي

4
فورمولا 1

تحليل: كيف ستُقلّص الفورمولا واحد مستويات الارتكازيّة مجدّدًا لموسم 2021

5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو
فورمولا 1

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي
فورمولا 1

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي
فورمولا 1

تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي

رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"
فورمولا 1

رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون تدوير السباقات بين المواسم
فورمولا 1

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون تدوير السباقات بين المواسم

أحدث ملفات الفيديو

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

كيف أثرت مشاكل الإطارات على جائزة بريطانيا الكبرى 07:03
فورمولا 1

كيف أثرت مشاكل الإطارات على جائزة بريطانيا الكبرى

تقييم جميع السائقين في جائزة توسكانا الكبرى 15:09
فورمولا 1

تقييم جميع السائقين في جائزة توسكانا الكبرى

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار لدى بيتروناس 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار لدى بيتروناس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.