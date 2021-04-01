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هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

ستعمل هوندا على تقييم إذا ما كان بوسعها تشغيل محرّكاتها بعدائيّة أكبر في سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك على إثر خسارة ريد بُل في مواجهة مرسيدس في سباق جائزة البحرين الكبرى.

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

في حين أنّ ريد بُل-هوندا تمتّعت بأفضليّة واضحة على صعيد الوتيرة بالمقارنة مع مرسيدس في تصفيات البحرين نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن هناك فارقٌ كبيرٌ بين الفريقَين في السباق.

وفتح ذلك الباب أمام مرسيدس لاتّباع استراتيجيّة عدائيّة لمساعدة لويس هاميلتون على كسب أفضليّة المركز على المسار أمام ماكس فيرشتابن، حيث تشبّث البريطاني لتحقيق الفوز.

وبالحديث عن عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قالت هوندا أنّ أحد الجوانب التي ستنظر فيها بشكلٍ مكثّف يتمثّل في النظر في قدرتها على تشغيل محرّكاتها بعدائيّة أكبر في البحرين.

ففي حين أنّ الفرق تحتاج لاستخدام ذات إعدادات المحرّك في التصفيات والسباق، فإنّ هناك مجالًا لمجموعة من العوامل – مثل استراتيجيّة توفير الطاقة الكهربائيّة – لاختيار مدى عدائيّة تشغيل وحدة الطاقة في كامل عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى خلفيّة ما أسفرت عنه عطلة نهاية أسبوع سباق البحرين، قال تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج الفورمولا واحد في هوندا أنّ الصانع الياباني سيعمل على تقييم إن كانت مقاربته في البحرين هي الأفضل وإن كان بحاجة للإقدام على بعض التغييرات من الآن فصاعدًا.

وقال الياباني: "سنقوم على تقييم ذلك ودراسة هذه البيانات. نحتاج لرؤية كيف يُمكننا إجهاد وحدة الطاقة في هذا السباق، وسنستخدمها حينها وفق خصائص كلّ حلبة في المستقبل".

وأضاف: "نخطّط للتحقّق ممّا إذا كان كان استخدامها هو الأنسب. أعتقد بأنّه يُمكن استخدامها من دون مشاكل، لكنّني أخطّط للتفكير في ما يُمكنني فعله لاستخدام وحدة الطاقة بالشكل المناسب في المستقبل".

وكان إحباط ريد بُل حيال خسارة الفوز في الجولة الافتتاحيّة واضحًا، حيث قالت هوندا أنّها تتشارك معها ذات المشاعر.

وقال تانابي: "كانت نتيجة مخيّبة. لكنّ ماكس كان قادرًا على المنافسة على الفوز في السباق الأوّل من الموسم، وأعتقد بأنّه من الإيجابيّ رؤية هكذا أداء. أعتقد بأنّه كان سباقًا جيّدًا".

وأكمل: "فعلنا ما في وسعنا. أعتقد بأنّ استراتيجيّة الفريق كانت جيّدة. لكنّني أعتقد بأنّ الافتقار للنتائج يعني أنّها لم تكن جيّدة بما فيه الكفاية. لو سألني أحدهم: هل أنت راضٍ بنسبة 100 بالمئة؟ فسأقول: لا".

لكنّ تانابي لا يشكّ في أنّ الصورة التنافسيّة بين ريد بُل ومرسيدس مختلفة عمّا كانت عليه في 2020.

وقال: "لم نكن قادرين على الفوز العام الماضي إلّا عندما سار كلّ شي على أكمل وجه. على صعيد الفارق مع مرسيدس، فأعتقد بأنّنا في موقعٍ أفضل هذا العام".

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