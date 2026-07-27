هوندا تختبر محركها الجديد خلال يوم تصوير أستون مارتن
ستختبر هوندا محركها الجديد للفورمولا 1 خلال يوم تصوير لفريق أستون مارتن، يقام يوم الأربعاء على حلبة المجر.
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: أندي هون
أعلنت هوندا أنها ستكشف رسميًا عن وحدة الطاقة الجديدة الخاصة بها في بطولة العالم للفورمولا 1 خلال يوم تصوير لفريق أستون مارتن، يقام الأربعاء المقبل على حلبة المجر.
وبعد سباق جائزة المجر الكبرى الذي منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، حيث قدم أستون مارتن النسخة المطورة الثانية من سيارة AMR26 مع تحسن واضح في الأداء خلال التجارب التأهيلية والسباق، ستدشن هوندا محركها المحدث خلال يوم التصوير الذي سيقام على الحلبة نفسها.
وكانت هوندا قد خططت سابقًا لتقديم تحديثات وحدة الطاقة خلال أول سباق بعد العطلة الصيفية للفورمولا 1، وهو جائزة هولندا الكبرى، لتكون أول تحديث مسموح به وفق لوائح ADUO.
لكن الشركة أعلنت الآن أن الظهور الرسمي الأول للمحرك سيكون على حلبة المجر، قبل أول حصة رسمية له في الفورمولا 1 على حلبة زاندفورت، التي تستضيف جائزة هولندا الكبرى خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس.
حيث قال شينتارو أوريهارا، المدير العام للعمليات على الحلبة وكبير المهندسين في هوندا.
"في المجر، واصلنا دعم الفريق فيما يتعلق بدمج وحدة الطاقة مع السيارة. كما تمكنا من جمع بيانات مهمة للغاية ستساعدنا قبل السباق المقبل".
وأضاف: "سنخطو الآن خطوة مهمة عبر تقديم النسخة الجديدة من وحدة الطاقة في هولندا".
وتابع: "قبل ذلك، وخلال يوم التصوير يوم الأربعاء، سنشغل المحرك الجديد في سيارة AMR26 للمرة الأولى، قبل بدء العطلة الصيفية".
شينتارو أوريهارا، كبير مهندسي شركة هوندا للسباقات
الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
ألونسو: التحديثات منحتنا نقطة انطلاق جديدة
أنهى لانس سترول سباق المجر في المركز الثالث عشر، متقدمًا مباشرة على زميله فرناندو ألونسو، الذي بلغ القسم الثاني من التجارب التأهيلية للمرة الأولى هذا الموسم.
وساعد هذا الأداء أستون مارتن على التفوق على فرق كاديلاك وويليامز وهاس.
حيث قال ألونسو: "أعتقد أنها كانت خطوة جيدة إلى الأمام، سواء في التجارب التأهيلية أو في السباق، لذا نعم، أصبحت لدينا نقطة انطلاق جديدة للعمل عليها في النصف الثاني من الموسم".
وأضاف: "التطابق بين البيانات جيد، ومكاسب الأداء موجودة كما كنا نتوقع. ومن الواضح أننا لا نزال في الأيام الأولى مع هذه السيارة الجديدة".
وتابع: "إنها سيارة جديدة بالكامل ومفهوم جديد بالكامل، لذلك ربما لا يزال هناك المزيد الذي يمكن تحقيقه فيما يتعلق بالإعدادات وتحسين الأداء وأمور أخرى".
واختتم قائلًا: "سيشهد السباق المقبل أيضًا استخدام تحديثات المحرك، وسيكون اختبارًا مهمًا في زاندفورت لمعرفة موقعنا الحقيقي وما الذي يمكننا المنافسة عليه".
شارك أو احفظ هذه القصّة
توقعات بمستقبل مشرق لأستون مارتن بعد سيارتها الجديدة في المجر
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن
أحدث الأخبار
مرسيدس تؤكد رحيل مسؤول أكاديمية السائقين الشبان قبل انتقاله إلى ريد بُل
عقوبة هاميلتون تشعل جدلًا بين جماهير الفورمولا 1 بعد جائزة المجر
نوريس يؤكد: "كنت أفضل من بياستري بكل معنى الكلمة" في معركة الفوز
مونتويا يحدّد سائقين سيستفيدان من عودة الفورمولا 1 إلى سيبانغ
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات