أعلنت هوندا أنها ستكشف رسميًا عن وحدة الطاقة الجديدة الخاصة بها في بطولة العالم للفورمولا 1 خلال يوم تصوير لفريق أستون مارتن، يقام الأربعاء المقبل على حلبة المجر.

وبعد سباق جائزة المجر الكبرى الذي منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، حيث قدم أستون مارتن النسخة المطورة الثانية من سيارة AMR26 مع تحسن واضح في الأداء خلال التجارب التأهيلية والسباق، ستدشن هوندا محركها المحدث خلال يوم التصوير الذي سيقام على الحلبة نفسها.

وكانت هوندا قد خططت سابقًا لتقديم تحديثات وحدة الطاقة خلال أول سباق بعد العطلة الصيفية للفورمولا 1، وهو جائزة هولندا الكبرى، لتكون أول تحديث مسموح به وفق لوائح ADUO.

لكن الشركة أعلنت الآن أن الظهور الرسمي الأول للمحرك سيكون على حلبة المجر، قبل أول حصة رسمية له في الفورمولا 1 على حلبة زاندفورت، التي تستضيف جائزة هولندا الكبرى خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس.

حيث قال شينتارو أوريهارا، المدير العام للعمليات على الحلبة وكبير المهندسين في هوندا.

"في المجر، واصلنا دعم الفريق فيما يتعلق بدمج وحدة الطاقة مع السيارة. كما تمكنا من جمع بيانات مهمة للغاية ستساعدنا قبل السباق المقبل".

وأضاف: "سنخطو الآن خطوة مهمة عبر تقديم النسخة الجديدة من وحدة الطاقة في هولندا".

وتابع: "قبل ذلك، وخلال يوم التصوير يوم الأربعاء، سنشغل المحرك الجديد في سيارة AMR26 للمرة الأولى، قبل بدء العطلة الصيفية".

شينتارو أوريهارا، كبير مهندسي شركة هوندا للسباقات الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ألونسو: التحديثات منحتنا نقطة انطلاق جديدة

أنهى لانس سترول سباق المجر في المركز الثالث عشر، متقدمًا مباشرة على زميله فرناندو ألونسو، الذي بلغ القسم الثاني من التجارب التأهيلية للمرة الأولى هذا الموسم.

وساعد هذا الأداء أستون مارتن على التفوق على فرق كاديلاك وويليامز وهاس.

حيث قال ألونسو: "أعتقد أنها كانت خطوة جيدة إلى الأمام، سواء في التجارب التأهيلية أو في السباق، لذا نعم، أصبحت لدينا نقطة انطلاق جديدة للعمل عليها في النصف الثاني من الموسم".

وأضاف: "التطابق بين البيانات جيد، ومكاسب الأداء موجودة كما كنا نتوقع. ومن الواضح أننا لا نزال في الأيام الأولى مع هذه السيارة الجديدة".

وتابع: "إنها سيارة جديدة بالكامل ومفهوم جديد بالكامل، لذلك ربما لا يزال هناك المزيد الذي يمكن تحقيقه فيما يتعلق بالإعدادات وتحسين الأداء وأمور أخرى".

واختتم قائلًا: "سيشهد السباق المقبل أيضًا استخدام تحديثات المحرك، وسيكون اختبارًا مهمًا في زاندفورت لمعرفة موقعنا الحقيقي وما الذي يمكننا المنافسة عليه".