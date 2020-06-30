هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا

مع توقّف الموسم قبل مغادرة السيارات لخطّ الحظائر في الجولة الافتتاحيّة في أستراليا، فإنّ ذلك يعني أنّ جميع الفرق لا تزال تملك حريّة جلب حزمٍ ومحرّكات جديدة لجولة النمسا.

وبحديثه ضمن تقديم الفريق للجولة الأولى نهاية الأسبوع الجاري، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ هوندا ستجلب ما كان من المفترض أن تكون النسخة الثانية من وحدة طاقتها إلى جولة ريد بُل رينغ.

وقال البريطاني: "لدينا محرّك محدّث، حيث سنُقدّم ما كان من المفترض أن يكون المحرّك الثاني الذي أصبح الآن الأوّل لنا".

وأكمل: "أُنجز الكثير من العمل على جميع جوانب السيارة، وواجهنا سباقًا ضدّ الزمن من أجل إتمام تلك التحديثات وتوفيرها على السيارة منذ إعادة فتح المصنع مطلع يوميو".

وكشفت ريد بُل عن بعض التغييرات على سيارتها خلال يوم التصوير الترويجيّ الأسبوع الماضي، حيث قال هورنر أنّ الفريق سيُقدّم بعض المكوّنات التي كان من المفترض تقديمها في القسم الأوّل من الموسم.

وقال بخصوص ذلك: "لا نعلم موقعنا بالتوجّه إلى النمسا، وبالطبع تمّ تطوير السيارة. كنّا نخطّط لتقديم تحديثات للسباقات الأوروبيّة قرب جولتي زاندفورت وبرشلونة، كمّا كنّا نخطّط للمزيد من التحديثات لجولة مونتريال".

وأضاف: "لذا كانت كلّ تلك التحديثات في سلسلة الإنتاج قبل فترة الإقفال، فضلًا عن ذلك فإنّ كلّ ما تعلمناه بعد فترة الإقفال قد تمّ تضمينه في السيارة".

وأكمل: "هناك بعض المراجعات الطفيفة على جميع الجوانب في السيارة كجزء من عمليّة التحديث التي من المؤكّد أنّ الفرق الأخرى قامت بها كذلك".

وأشاد هورنر بالعلاقة القويّة التي تربط فريقه بهوندا، حيث يأمل أن يُساعد ذلك على المنافسة على لقب البطولة هذا العام.

وقال: "بتوجّهنا إلى موسمنا الثاني ضمن علاقتنا مع هوندا فإنّنا نشعر بالمزيد من اللحمة داخل الفريق. تمتّعنا بموسمٍ أوّل رائع مع هوندا وفزنا بثلاثة سباقات، وبالطبع نتطلّع الآن للبناء على ذلك".

وأكمل: "إنّهم طموحون، ويُشاركوننا ذات الطموحات، عملوا بجهد خلال الفترة الشتويّة وبالطبع ندخل هذا العام بسقف توقّعات أعلى".

واختتم بالقول: "ذلك جزء مهمٌ من السيارة وهوندا شريكٌ مهمٌ لنا بالتوجّ÷ إلى الأمام وسعينا لفرض تحدٍ على البطولات في المستقبل".