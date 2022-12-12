هوندا تتقدّم بتسجيل لدى "فيا" لقوانين محرّكات 2026
أشعلت هوندا التكهّنات بشأن إمكانيّة عودتها بشكلٍ رسمي إلى بطولة العالم للفورمولا واحد بعد أن كشفت عن تسجيلها لدى "فيا" كمصنّعٍ مهتمٍ بقوانين محرّكات 2026.
غادر الصانع الياباني عالم الجائزة الكبرى بنهاية موسم 2020، حيث أوضح أنّ تركيزه على تعزيز أعماله في سيارات السيارات الكهربائيّة يعني عدم القدرة على تبرير برنامج الفورمولا واحد.
لكنّه أبقى على خياراته مفتوحة عبر تأجيره لحقوق الملكيّة الفكريّة لوحدات طاقته إلى ريد بُل بدءًا من 2021، والتي تمكّنت من إحراز لقب السائقين مع ماكس فيرشتابن.
ودفع النجاح المستمرّ هذا العام إلى تعزيز حضور هوندا، حيث عادت شعاراتها للتواجد على سيارتي ريد منذ جائزة اليابان الكبرى.
وتستمرّ الصفقة الحاليّة مع ريد بُل حتّى نهاية موسم 2025، حيث تُخطّط الحظيرة النمساويّة لاعتماد وحدات طاقتها الخاصة بعد ذلك.
لكنّ الحديث عن إمكانيّة عودة هوندا إلى الفورمولا واحد في المستقبل عاد بعد انهيار الخطّة الأصليّة بشراكة ريد بُل وبورشه بدءًا من 2026.
وأشارت ريد بُل فور انتشار تلك الأنباء إلى انفتاحها على الدخول في شراكة مع هوندا، خاصة مع تعزيز المكوّن الكهربائيّ في وحدات طاقة الفورمولا واحد.
وتقدّمت تلك الفكرة أكثر الآن، حيث كشف القائمون على قسم رياضة المحرّكات في هوندا في اليابان اليوم الإثنين عن أنّ الشركة سجّلت رسميًا اهتمامها كمصنّع محرّكات.
وكانت "فيا" قد تقدّمت بطلبٍ لجميع المصنّعين الذين يرغبون باعتماد وحدات طاقة بدءًا من 2026 بإشعارها بنواياهم بحلول منتصف نوفمبر.
وأكّد ياسوهارو واتانابي رئيس "هوندا ريسينغ" أنّ الصانع الياباني فعل ذلك، لكنّه أوضح أنّ ذلك لا يعني بالضرورة دخولًا حتميًا في موسم 2026.
وقال: "قمنا نحن كشركة هوندا للسباقات بالتسجيل كمصنّع وحدات طاقة لما بعد 2026".
وأضاف: "تسير قوانين الفورمولا واحد بدءًا من 2026 نحو حياديّة على صعيد الكربون. فضلًا عن ذلك فإنّ حقيقة تعزيز الجانب الكهربائيّ تتماشى مع أهداف هوندا. قمنا بالتسجيل من أجل تعزيز أبحاثنا في التسابق".
وأردف: "كما أنّ هناك حقيقة موعد الـ 15 من نوفمبر النهائيّ. قمنا بالتسجيل كمصنّع من أجل مواصلة هذه الأبحاث".
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